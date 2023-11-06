إزاى تبعت رسالة صوتية فى تطبيق رسائل Imessage أبل

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- Youm7) أضافت Apple العديد من ميزات الرسائل الجديدة وعدلت تصميم واجهة تطبيق الرسائل لإضفاء مظهر أكثر نظافة عليه في نظام التشغيل iOS 17 ، وهذا يعنى أن الطريقة التي تتنقل بها وتنفذ إجراءات معينة في تطبيق المراسلة قد تغيرت قليلاً، وفقًا لموقع macrumors.
على سبيل المثال، في نظام التشغيل iOS 16 سابقًا، كان إرسال رسالة صوتية يتضمن الضغط على أيقونة الشكل الموجي في صف التطبيقات أسفل حقل إدخال النص لإظهار زر التسجيل، ولكن في نظام التشغيل iOS 17، اختفى صف الأزرار الموجود أعلى لوحة المفاتيح، وكل ما عليك الضغط عليه الآن هو زر + الموجود على يسار حقل النص.
يعرض هذا الزر + قائمة عمودية من الخيارات، حيث ستجد زر الصوت، بالمقارنة مع صف أيقونات التطبيقات التي دمجت جميع الخيارات في iOS 16، فإن هذا يجعل التصميم أكثر بساطة بكثير، لأنه من الأسهل معرفة ما يحدث باستخدام الرموز الأكبر حجمًا والأوصاف النصية.
لتسجيل رسالة صوتية في iOS 17، ما عليك سوى الضغط على زر الصوت وسيبدأ التسجيل على الفور، عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على زر التوقف الأحمر، ويمكنك بعد ذلك الاستماع إلى التسجيل بالضغط على زر التشغيل، أو الضغط على السهم الأزرق لإرسال الرسالة الصوتية، أو الضغط على X على اليسار للإلغاء.
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