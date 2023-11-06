إزاى تبعت رسالة صوتية فى تطبيق رسائل Imessage أبل

MENAFN - Youm7) أضافت Apple العديد من ميزات الرسائل الجديدة وعدلت تصميم واجهة تطبيق الرسائل لإضفاء مظهر أكثر نظافة عليه في نظام التشغيل iOS 17 ، وهذا يعنى أن الطريقة التي تتنقل بها وتنفذ إجراءات معينة في تطبيق المراسلة قد تغيرت قليلاً، وفقًا لموقع macrumors.

على سبيل المثال، في نظام التشغيل iOS 16 سابقًا، كان إرسال رسالة صوتية يتضمن الضغط على أيقونة الشكل الموجي في صف التطبيقات أسفل حقل إدخال النص لإظهار زر التسجيل، ولكن في نظام التشغيل iOS 17‌، اختفى صف الأزرار الموجود أعلى لوحة المفاتيح، وكل ما عليك الضغط عليه الآن هو زر + الموجود على يسار حقل النص.

يعرض هذا الزر + قائمة عمودية من الخيارات، حيث ستجد زر الصوت‌، بالمقارنة مع صف أيقونات التطبيقات التي دمجت جميع الخيارات في ‌iOS 16‌، فإن هذا يجعل التصميم أكثر بساطة بكثير، لأنه من الأسهل معرفة ما يحدث باستخدام الرموز الأكبر حجمًا والأوصاف النصية.

لتسجيل رسالة صوتية في iOS 17، ما عليك سوى الضغط على زر الصوت وسيبدأ التسجيل على الفور، عند الانتهاء من التسجيل، اضغط على زر التوقف الأحمر، ويمكنك بعد ذلك الاستماع إلى التسجيل بالضغط على زر التشغيل، أو الضغط على السهم الأزرق لإرسال الرسالة الصوتية، أو الضغط على X على اليسار للإلغاء.