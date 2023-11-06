أبل تخطط لطرح ترقيات صحية بسلسلة Watch Series X .. للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة

MENAFN - Youm7) منذ إطلاق أول ساعة أبل Watch منذ ما يقرب من عقد من الزمن، في عام 2014، كانت نقاط البيع الرئيسية هي الصحة واللياقة البدنية، وكان أحدثها، Watch Series 9، يتضمن مقياس حرارة لقياس درجة حرارة الجسم لتخطيط الخصوبة، ومستشعر لقياس مستويات الأكسجين في الدم، وخوارزميات لتتبع النوم، ونظام لإجراء تخطيط كهربية القلب.وهناك مجموعة كبيرة من ميزات اللياقة البدنية، حتى أنها تلبي احتياجات المحترفين، والآن، تتطلع شركة أبل إلى تحسين ميزات الصحة واللياقة البدنية في الساعة من خلال الإصدار التالي، Series X، الذي سيحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لها.لدى شركة آبل بعض الخطط الكبيرة لتحويل أجهزتها أكثر توجهاً نحو الصحة في عام 2024، والتي تتضمن اكتشاف ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم من خلال ساعتها، وفقًا لتقارير مارك جورمان من بلومبرج.القدرات الصحية الجديدة لساعة أبل Watch

يمكن أن تشتمل السلسلة X، وهو الاسم المحتمل لساعة الذكرى السنوية العاشرة لشركة أبل، على مستشعر لضغط الدم، وعلى الرغم من أنها لن تكون بنفس كفاءة صفعة ضغط الدم التقليدية، إلا أنها يجب أن تخبر المستخدمين إذا كان ضغط الدم لديهم أعلى من المعتاد.

ستقوم الساعة بعد ذلك بتنبيه المستخدمين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند ارتفاع ضغط الدم لديهم، وبالإضافة إلى ذلك، قد توفر الميزة مجلة لمساعدة المستخدمين على تتبع هذه الأحداث والتوصية بالتحدث إلى طبيب أو زيارة مكان به سوار قياس ضغط الدم التقليدي لتجنب التفسير الخاطئ للقراءات.ولا يتوقف العمل عند هذا الحد، إذ تعمل شركة أبل على صنع الإصدارات التالية من التكنولوجيا القادرة على قراءة الأرقام الدقيقة لضغط الدم الانقباضي والانبساطي، أما ميزة أخرى لساعة العام المقبل يمكن أن تكون الكشف عن انقطاع التنفس أثناء النوم، والذي يمكن تقدير ما إذا كان شخص ما يعاني من هذه الحالة من خلال قياس أنماط تنفسه.وتقترح الميزة أن يقوم المستخدم بزيارة الطبيب ولكنه لن يقدم أي علاج، ومع ذلك، قد تسعى الشركة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للسماح للتطبيق بتفسير البيانات للمستخدمين، مما قد يفتح خيارات العلاج في المستقبل، لكن تلك الميزة الوحيدة التي لا تزال بعيدةوتعمل شركة أبل أيضًا على مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم وقررت اتباع نهج مماثل كما هو الحال مع ضغط الدم، وبدلاً من تقديم بيانات دقيقة، فإنه سيبحث عن الاتجاهات ويقترح الإجراءات التي يجب على مرتديها اتخاذها. ومع ذلك، هذه الميزة لا تزال قيد التطوير وقد لا تكون جاهزة لبعض الوقت.