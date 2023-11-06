كيفية إلغاء اشتراكاتك فى تطبيقات أبل.. اعرف الخطوات

(MENAFN
- Youm7) تقدم أبل العديد من الخدمات التي يمكن لمالكي أجهزتها الاشتراك بها، بما في ذلك Apple Music وApple TV+ وApple Arcade وiCloud+ وApple News+ وApple Fitness+، كما يقدم هذه الخدمات كاشتراك حزمة يسمى Apple One.
وقدمت أبل في أكتوبر 2023 زيادات كبيرة في أسعار العديد من خدماتها، بما في ذلك Apple TV+ وApple Arcade وApple News+، وبسبب ارتفاع الأسعار الفردية، زادت أيضًا تكلفة حزم Apple One.
في الولايات المتحدة، يبلغ سعر Apple TV+ الآن 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ارتفاعًا من 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، Apple Arcade+ ارتفع سعره بمقدار دولارين ليصل إلى 6.99 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ سعر Apple News+ الآن 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ارتفاعًا من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
إذا لم تكن راضيًا عن الأسعار الجديدة لخدمات Apple، فيمكنك الإلغاء بسرعة وسهولة، الأمر نفسه ينطبق على الاشتراكات في تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي قمت بالتسجيل فيها عبر App Store ، للإلغاء اتبع الخطوات التالية:
إلغاء اشتراكات Apple على iPhone وiPad
1- افتح تطبيق الإعدادات.
2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الأعلى.
3- اضغط على الاشتراكات.حدد اشتراك Apple الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على "إلغاء الاشتراك".
إذا كان لديك Apple One، فانقر عليه في القائمة، ثم اضغط على إلغاء جميع الخدمات لإنهاء اشتراكك في كل خدمة، أو اضغط على اختيار خدمات فردية لاختيار خدمات معينة للاحتفاظ بها.
4- اضغط فوق تأكيد لمتابعة عملية الإلغاء.
بعد إلغاء اشتراكك، سيظل بإمكانك الوصول إلى خدماتك حتى تاريخ الفوترة التالي، لذا، إذا دفعت لمدة عام مقابل Apple TV+، على سبيل المثال، فسيكون متاحًا حتى انتهاء صلاحية ما دفعته مقابله، Apple One لا يمكن شراؤها إلا على أساس شهري، لذلك إذا قمت بإلغاء اشتراكك الفرعي، فسيكون أمامك شهر على الأكثر قبل نفاد الوصول.
MENAFN06112023000132011024ID1107377569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.