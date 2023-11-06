كيفية إلغاء اشتراكاتك فى تطبيقات أبل.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) تقدم أبل العديد من الخدمات التي يمكن لمالكي أجهزتها الاشتراك بها، بما في ذلك Apple Music وApple TV+ وApple Arcade وiCloud+ وApple News+ وApple Fitness+، كما يقدم هذه الخدمات كاشتراك حزمة يسمى ‌Apple One‌.

وقدمت أبل في أكتوبر 2023 زيادات كبيرة في أسعار العديد من خدماتها، بما في ذلك ‌Apple TV+‌ و‌Apple Arcade‌ و‌Apple News‌+، وبسبب ارتفاع الأسعار الفردية، زادت أيضًا تكلفة حزم ‌Apple One‌.

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر ‌‌Apple TV+‌‌ الآن 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ارتفاعًا من 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ‌‌Apple Arcade‌‌+ ارتفع سعره بمقدار دولارين ليصل إلى 6.99 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ سعر ‌‌Apple News‌‌+ الآن 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، ارتفاعًا من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

إذا لم تكن راضيًا عن الأسعار الجديدة لخدمات Apple، فيمكنك الإلغاء بسرعة وسهولة، الأمر نفسه ينطبق على الاشتراكات في تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي قمت بالتسجيل فيها عبر ‌App Store‌ ، للإلغاء اتبع الخطوات التالية:

إلغاء اشتراكات Apple على iPhone وiPad

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الأعلى.

3- اضغط على الاشتراكات.حدد اشتراك Apple الذي تريد إلغاءه، ثم اضغط على "إلغاء الاشتراك".

إذا كان لديك ‌Apple One‌، فانقر عليه في القائمة، ثم اضغط على إلغاء جميع الخدمات لإنهاء اشتراكك في كل خدمة، أو اضغط على اختيار خدمات فردية لاختيار خدمات معينة للاحتفاظ بها.

4- اضغط فوق تأكيد لمتابعة عملية الإلغاء.

بعد إلغاء اشتراكك، سيظل بإمكانك الوصول إلى خدماتك حتى تاريخ الفوترة التالي، لذا، إذا دفعت لمدة عام مقابل ‌‌Apple TV+‌‌، على سبيل المثال، فسيكون متاحًا حتى انتهاء صلاحية ما دفعته مقابله، ‌‌‌Apple One‌‌ لا يمكن شراؤها إلا على أساس شهري، لذلك إذا قمت بإلغاء اشتراكك الفرعي، فسيكون أمامك شهر على الأكثر قبل نفاد الوصول.