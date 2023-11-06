تقرير: أبل ستقدم زرًا جديدًا مع سلسلة Iphone 16

MENAFN - Youm7) أطلقت شركة آبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية، تشكيلة iPhone 15، في سبتمبر، وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من عام من الانتظار قبل أن تطرح شركة التكنولوجيا العملاقة الجيل التالي من هواتفها الذكية، ومع ذلك، فإن الشائعات حول هاتف iPhone 16 القادم موجودة بالفعل.حيث تم تسريب بعض التفاصيل حول أجهزة iPhone التي من المتوقع إطلاقها في عام 2024، وتشير هذه الشائعات إلى أن شركة آبل تخطط لإضافة زر جديد إلى طرازات iPhone 16، ولإضافة هذا الزر، قد تقوم الشركة أيضًا بتغيير موضع هوائي mmWave في أجهزة iPhone.وشارك أحد المرشدين المسمى Instant Digital بعض التفاصيل حول طرازات iPhone 16 على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، ويدعي المتسرب أن هناك فرصة كبيرة للحصول على زر إضافي، و لاستيعاب التغيير، تخطط Apple أيضًا لنقل هوائي mmWave إلى يسار الجهاز بدلاً من اليمين.الأزرار الموجودة على iPhone 16: ما يمكن توقعه

من المتوقع أن يظل زر الإجراء في طرازات iPhone 16 Pro دون تغيير، ومن المتوقع أيضًا أن تتبنى شركة Apple تقنية الحالة الصلبة لهذا الزر، حاليًا، يأتي بتصميم زر قياسي، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه التغييرات متوقعة لزر الإجراء فقط.



وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل أزرار التحكم في الصوت ومفاتيح الطاقة كما هي دون أي تغييرات، وحاليًا، هذه الأزرار أيضًا ليست في حالة صلبة، على الرغم من أن خطط Apple قد تتغير في الأيام المقبلة.وأبرز تقرير سابق صادر عن MacRumors أيضًا أنه من المحتمل أن يأتي زر إضافي إلى ‌iPhone 16‌، ووفقًا للتقرير، تطلق شركة Apple على هذا الزر اسم "زر الالتقاط" داخليًا، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيتم استخدامه من أجله بالضبط، ومن المتوقع أن يكون الزر موجودًا أسفل زر الطاقة على الجانب الأيمن من الجهاز، ويُشاع أيضًا أن هذا الزر هو زر سعوي وليس زرًا قياسيًا.ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل قد تضطر إلى تغيير موضع هوائي mmWave ليشمل هذا الزر الجديد، ومن المتوقع أن يتم نقل الهوائي إلى المساحة الموجودة أسفل أزرار الصوت، ويزعم التقرير أيضًا أنه من المقرر تقديم الزر الجديد على جميع هواتف ‌iPhone 16‌ الذكية، بما في ذلك طرازات ‌iPhone 16‌ وiPhone 16 Plus الأساسية.