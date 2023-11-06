تقرير: أبل ستقدم زرًا جديدًا مع سلسلة Iphone 16

(MENAFN
- Youm7) أطلقت شركة آبل أحدث سلسلة هواتفها الذكية، تشكيلة iPhone 15، في سبتمبر، وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من عام من الانتظار قبل أن تطرح شركة التكنولوجيا العملاقة الجيل التالي من هواتفها الذكية، ومع ذلك، فإن الشائعات حول هاتف iPhone 16 القادم موجودة بالفعل.
حيث تم تسريب بعض التفاصيل حول أجهزة iPhone التي من المتوقع إطلاقها في عام 2024، وتشير هذه الشائعات إلى أن شركة آبل تخطط لإضافة زر جديد إلى طرازات iPhone 16، ولإضافة هذا الزر، قد تقوم الشركة أيضًا بتغيير موضع هوائي mmWave في أجهزة iPhone.
وشارك أحد المرشدين المسمى Instant Digital بعض التفاصيل حول طرازات iPhone 16 على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، ويدعي المتسرب أن هناك فرصة كبيرة للحصول على زر إضافي، و لاستيعاب التغيير، تخطط Apple أيضًا لنقل هوائي mmWave إلى يسار الجهاز بدلاً من اليمين.
الأزرار الموجودة على iPhone 16: ما يمكن توقعه
من المتوقع أن يظل زر الإجراء في طرازات iPhone 16 Pro دون تغيير، ومن المتوقع أيضًا أن تتبنى شركة Apple تقنية الحالة الصلبة لهذا الزر، حاليًا، يأتي بتصميم زر قياسي، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه التغييرات متوقعة لزر الإجراء فقط.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل أزرار التحكم في الصوت ومفاتيح الطاقة كما هي دون أي تغييرات، وحاليًا، هذه الأزرار أيضًا ليست في حالة صلبة، على الرغم من أن خطط Apple قد تتغير في الأيام المقبلة.
وأبرز تقرير سابق صادر عن MacRumors أيضًا أنه من المحتمل أن يأتي زر إضافي إلى iPhone 16، ووفقًا للتقرير، تطلق شركة Apple على هذا الزر اسم "زر الالتقاط" داخليًا، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيتم استخدامه من أجله بالضبط، ومن المتوقع أن يكون الزر موجودًا أسفل زر الطاقة على الجانب الأيمن من الجهاز، ويُشاع أيضًا أن هذا الزر هو زر سعوي وليس زرًا قياسيًا.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل قد تضطر إلى تغيير موضع هوائي mmWave ليشمل هذا الزر الجديد، ومن المتوقع أن يتم نقل الهوائي إلى المساحة الموجودة أسفل أزرار الصوت، ويزعم التقرير أيضًا أنه من المقرر تقديم الزر الجديد على جميع هواتف iPhone 16 الذكية، بما في ذلك طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Plus الأساسية.
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