إيلون ماسك: دمج شركة الذكاء الاصطناعى Xai مع منصة X

(MENAFN
- Youm7) أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك ، إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "إكس إيه آي" مع منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي التي يملكها، موضحا أنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.
وأضاف ماسك في تصريح له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " أن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "جروك"، بعد إتاحته يوم الجمعة الماضية لجميع مشتركي "إكس بريميوم"، وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة "إكس ".
وأشار إلى أن الشركة الناشئة تهدف إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة، حيث تم تصميم "جروك" للإجابة على الأسئلة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.
وكان ماسك قد أطلق نظام شركة "إكس إيه آي" في يوليو الماضي، واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى، ويحاول فهم طبيعة الكون"، لمنافسة أداة "بارد" التابعة لجوجل .. مضيفا "يتمتع نموذج جروك بإمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات عبر منصة إكس، وهي ميزة هائلة مقارنة بالنماذج الأخرى".
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