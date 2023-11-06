((الإبداع)) تحتفي بحصول المؤيد على جائزة ((أفضل سيدات الأعمال بالشرق الأوسط))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشادت شركة الإبداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر بحصول منى يوسف المؤيد رئيس مجلس إدارة الشركة على جائزة «أفضل سيدات الأعمال بالشرق الأوسط» خلال القمة السنوية الثانية للقيادات النسائية في الشرق الأوسط، والتي جرت مؤخراً في إمارة دبي.
وأكدت الشركة أن هذه الجائزة تأتي تأكيدًا للإنجازات الاستثنائية للمؤيد في قيادة وتحقيق النجاح في عالم الأعمال، ومكانتها كمصدر إلهام للنساء الطموحات والقائدات المستقبليات في المنطقة، كما تأتي استناداً إلى المناصب المرموقة التي تتولاها كسيدة أعمال، والخبرات المهنية المتميزة التي تمتلكها، إلى جانب دورها البارز في مجال العطاء الاجتماعي والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة الابداع - البحرين للتمويل متناهي الصغر الدكتور خالد وليد الغزاوي منى المؤيد بهذا الإنجاز المتميز، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن سلسلة إنجازات سعادتها المتواصلة، حيث إنها تحافظ منذ سنوات عديدة على مكانة متقدمة في صدارة قائمة «فوربس» لأقوى السيدات العربيات، وقائمة أقوى سيدات أعمال العالم العربي، موضحا أن السيدة المؤيد ناشطة اجتماعية ملهمة أيضا، إذ لها دور فعّال في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز التنمية المجتمعية عبر كثير من القطاعات، وهو ما يضيف لقيم الاستدامة والتأثير الاجتماعي التي تعتبرها «الإبداع» إحدى أهم أولوياتها.
وأعرب د. الغزاوي عن فخر الشركة بأن رئيسة مجلس الإدارة شخصية قيادية فريدة في البحرين والشرق الأوسط بإقرار منصات محلية وإقليمية ودولية مرموقة، لافتاً إلى أن هذا الاختيار يأتي منسجماً مع عراقة الحضور النسائي المتميز ضمن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ويعكس رؤية وقيم برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» -الذي تتبع له شركة الابداع البحرين- ذات الصلة بتمكين المرأة وتقليدها المزيد من المسؤوليات القيادية، معرباً عن تطلع الشركة إلى مزيد من النجاحات والتطور تحت قيادة السيدة المؤيد الحكيمة لمجلس الإدارة.
MENAFN06112023000055011008ID1107377566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.