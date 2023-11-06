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((الإبداع)) تحتفي بحصول المؤيد على جائزة ((أفضل سيدات الأعمال بالشرق الأوسط))

11/6/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشادت‭ ‬شركة‭ ‬الإبداع‭ - ‬البحرين‭ ‬للتمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‭ ‬بحصول‭ ‬منى‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬سيدات‭ ‬الأعمال‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬القمة‭ ‬السنوية‭ ‬الثانية‭ ‬للقيادات‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭.‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬للإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬للمؤيد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومكانتها‭ ‬كمصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للنساء‭ ‬الطموحات‭ ‬والقائدات‭ ‬المستقبليات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬تأتي‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬المناصب‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬كسيدة‭ ‬أعمال،‭ ‬والخبرات‭ ‬المهنية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العطاء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وهنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الابداع‭ - ‬البحرين‭ ‬للتمويل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬وليد‭ ‬الغزاوي‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المتميز،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬إنجازات‭ ‬سعادتها‭ ‬المتواصلة،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تحافظ‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عديدة‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬فوربس‮»‬‭ ‬لأقوى‭ ‬السيدات‭ ‬العربيات،‭ ‬وقائمة‭ ‬أقوى‭ ‬سيدات‭ ‬أعمال‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬المؤيد‭ ‬ناشطة‭ ‬اجتماعية‭ ‬ملهمة‭ ‬أيضا،‭ ‬إذ‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المجتمعية‭ ‬عبر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬القطاعات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضيف‭ ‬لقيم‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتأثير‭ ‬الاجتماعي‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬‮«‬الإبداع‮»‬‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتها‭.‬

وأعرب‭ ‬د‭. ‬الغزاوي‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬الشركة‭ ‬بأن‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬شخصية‭ ‬قيادية‭ ‬فريدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بإقرار‭ ‬منصات‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬مرموقة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاختيار‭ ‬يأتي‭ ‬منسجماً‭ ‬مع‭ ‬عراقة‭ ‬الحضور‭ ‬النسائي‭ ‬المتميز‭ ‬ضمن‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ويعكس‭ ‬رؤية‭ ‬وقيم‭ ‬برنامج‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للتنمية‭ ‬‮«‬أجفند‮»‬‭ -‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬له‭ ‬شركة‭ ‬الابداع‭ ‬البحرين‭- ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وتقليدها‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المسؤوليات‭ ‬القيادية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلع‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والتطور‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬السيدة‭ ‬المؤيد‭ ‬الحكيمة‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

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