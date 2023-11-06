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برايتس التعليمية ونادي روتاري السيف -البحرين يتشاركان لإنشاء نوادي ((Interact)) و((Early Act))

11/6/2023 4:27:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬اليوم‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية،‭ ‬وهي‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬المملوكة‭ ‬لمجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬جميع‭ ‬مراحل‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسي‭ ‬من‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬عشر،‭ ‬والمصممة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬الخاص‭ ‬العالمية‭ ‬والمقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بمليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬سيف‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬البرامج‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نوادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬و‮«‬ Early ‭ ‬ Act ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬وتعزيز‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭.
‬تعد‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية‭ ‬ونادي‭ ‬روتاري‭ ‬السيف‭ -‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬نوادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬و‮««‬ Early ‭ ‬ Act ‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬ومشجعةً،‭ ‬حيث‭ ‬تشترك‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمشاركة‭ ‬المجتمعية‭. ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬مخصص‭ ‬لطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬ Early ‭ ‬ Act ‮»‬،‭ ‬مخصص‭ ‬لطلاب‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭.
‬يهدف‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ Early ‭ ‬ Act ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬طلاب‭ ‬المدارس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وكذلك‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬الآخرين‭.
‬تتمثل‭ ‬مهمة‭ ‬التفاعل‭ ‬المبكر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النوايا‭ ‬الحسنة‭ ‬والتفاهم‭ ‬والسلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬النشطة‭ ‬للطلاب‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواطنة‭ ‬الملتزمة‭ ‬والقيادة‭ ‬الفعالة‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مدرستهم‭ ‬ومجتمعاتهم‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭.
‬كذلك‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلاب‭ ‬والشباب‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬ثقافات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الخدمات‭ ‬الدولية‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان،‭ ‬قالت‭ ‬فاطمة‭ ‬أحمد‭ ‬كمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية،‭ ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬لطلابنا‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬النواحي‭ ‬القيادية‭ ‬والمهارات‭ ‬الحياتية‭.
‬يسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬سيف‭ -‬البحرين‭ ‬وبدء‭ ‬تفعيل‭ ‬نوادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬و‮«‬ Early ‭ ‬ Act ‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مساعدة‭ ‬طلاب‭ ‬مدارس‭ ‬برايتس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬أنه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬وجديدة‭ ‬للبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬مدارس‭ ‬برايتس‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬السيف‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية‭ ‬لتأسيس‭ ‬نوادي‭ ‬‮«‬ Interact ‮»‬‭ ‬و‮«‬ Early ‭ ‬ Act ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ستمنح‭ ‬الشباب‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تُحدث‭ ‬فرقًا‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الأندية‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬الذين‭ ‬يلتزمون‭ ‬بجعل‭ ‬العالم‭ ‬مكانًا‭ ‬أفضل‭. ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬برايتس‭ ‬التعليمية‭ ‬لخلق‭ ‬تأثير‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

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