برايتس التعليمية ونادي روتاري السيف -البحرين يتشاركان لإنشاء نوادي ((Interact)) و((Early Act))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت اليوم برايتس التعليمية، وهي الذراع الاستثمارية في التعليم المملوكة لمجموعة جي إف إتش المالية التي تضم جميع مراحل التعليم المدرسي من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والمصممة للاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع التعليم الخاص العالمية والمقدر قيمتها بمليار دولار أمريكي، شراكتها مع نادي روتاري سيف البحرين، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف الى تقديم خدمة المجتمع لدعم التعليم من خلال رعاية البرامج الموجهة إلى الشباب، بما في ذلك نوادي « Interact » و« Early Act »، التي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة وتعزيز خدمة المجتمع بين الشباب.
تعد الشراكة بين برايتس التعليمية ونادي روتاري السيف -البحرين بشأن إنشاء نوادي « Interact » و«« Early Act خطوة إيجابية ومشجعةً، حيث تشترك كلتا المؤسستين في الالتزام بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية. الجدير بالذكر أن نادي « Interact » مخصص لطلاب المدارس الثانوية، في حين أن نادي « Early Act »، مخصص لطلاب المدارس الابتدائية.
يهدف نادي « Interact » و « Early Act » إلى تشجيع طلاب المدارس على أن يصبحوا قادة في المستقبل وكذلك المشاركة في مشاريع خدمة المجتمع التي تفيد الآخرين.
تتمثل مهمة التفاعل المبكر في تعزيز النوايا الحسنة والتفاهم والسلام من خلال المشاركة النشطة للطلاب حتى يتمكنوا من خلال المواطنة الملتزمة والقيادة الفعالة من تحسين نوعية الحياة في مدرستهم ومجتمعاتهم المحلية والعالمية.
كذلك تعمل هذه الأندية على تعزيز التفاهم الدولي من خلال تشجيع الطلاب والشباب على التفاعل مع أشخاص من ثقافات مختلفة من خلال المشاركة في مشاريع الخدمات الدولية.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت فاطمة أحمد كمال الرئيس التنفيذي لمجموعة برايتس التعليمية، «نسعى في برايتس التعليمية أن نقدم لطلابنا برامج متنوعة ومبتكرة لتعزيز وتطوير النواحي القيادية والمهارات الحياتية.
يسعدنا التعاون مع نادي روتاري سيف -البحرين وبدء تفعيل نوادي « Interact » و« Early Act » خلال السنة الدراسية التي من شأنها مساعدة طلاب مدارس برايتس على تعزيز مهاراتهم العملية والمهنية، ونحن على ثقة أنه ومن خلال هذا التعاون أنها ستكون إضافة مميزة وجديدة للبرامج التي تقدمها مدارس برايتس».
من جانبه، قال محمد الحداد رئيس نادي روتاري السيف – البحرين: «يسرنا أن نتعاون مع مجموعة برايتس التعليمية لتأسيس نوادي « Interact » و« Early Act »، التي ستمنح الشباب الفرصة للمشاركة في مشاريع الخدمة التي تُحدث فرقًا في مجتمعنا. نحن على ثقة بأن هذه الأندية ستساعد في تطوير قادة المستقبل الذين يلتزمون بجعل العالم مكانًا أفضل. نتطلع إلى العمل مع برايتس التعليمية لخلق تأثير دائم على حياة الشباب في البحرين».
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