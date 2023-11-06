صادرات البحرين توقع مذكرة تفاهم مع مركز البحرين العالمي للمعارض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت صادرات البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحرين العالمي للمعارض وهي المحطة البارزة المعنية لتعزيز مكانة البحرين على خارطة صناعة المعارض الدولية، والذي جاء تزامنًا مع احتفال صادرات البحرين بمرور خمسة أعوام منذ تأسيسها والذي يصادف الحادي عشر من شهر نوفمبر، وذلك ضمن مساعيها الدؤوبة التي تُسهم في تنمية الصادرات
الوطنية وتحقيق
التحول
الشامل نحو مستقبلٍ
أكثر استدامة، ورؤية واسعة تُعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية
صناعية إقليمية وعالمية. وتمثل مذكرة التفاهم تحالفًا استراتيجيًا بين صادرات البحرين ومركز البحرين العالمي للمعارض، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة على الخارطة العالمية للمعارض والفعاليات والأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية المستقبلية إلى المنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع رؤية صادرات البحرين والتي تتبلور حول العمل على الارتقاء بكفاءة البيئة التصديرية وتنمية الصادرات الوطنية للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين عبر دعم إطار الأعمال وتعزيز مكانة البحرين على خارطة العالم بالأخص في صناعة المعارض الدولية، والتي تتطابق مع رؤية مركز البحرين العالمي للمعارض.
حيث ستعمل هذه الشراكة الجديدة على إقامة تعاون بين الطرفين في مجالات واسعة تشمل تبادل المعلومات ذات الصلة، والعمل على استقطاب وتسهيل الفرص المحتملة مع النظراء المحليين والدوليين لإقامة الفعاليات والمعارض الإقليمية والعالمية والعمل على فتح مجالات متألقة للعملية التنموية على كل صعيد سعيًا لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة تجارية رئيسية فالخارطة لما يتم توفيره من بنية تحتية لاستضافة العديد من الفعاليات على المستويات الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، علقت صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، بالقول:
«لطالما سعت صادرات البحرين نحو إقامة شراكات مثمرة وهادفة كتأكيد بالتزامنا لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة وهذا ما عكسته الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار الأعوام الخمسة الماضية ونحن نفخر بشراكتنا الجديدة التي ستسهم في مساندة المؤسسات القائمة في البحرين في تعزيز ودعم القطاع الخاص وتحقيق ازدهار الاقتصاد الوطني». من جانبها، صرحت الدكتورة ديبي كريستيانسن المدير العام لمركز البحرين العالمي للمعارض قائلة: «نحن مسرورون بشراكتنا مع صادرات البحرين لاستكشاف المزيد من الأسواق العالمية الجديدة. من خلال دعم صادرات البحرين في تطوير انتشار محلي وإقليمي، نتطلع قدماً لاستقطاب عدد متزايد ومتنوع من الفعاليات العالمية المرموقة، مع التركيز على جمع مواردنا المبتكرة ومرافقنا العصرية لكي نصبح مركزا رائدا في سياحة المعارض والمؤتمرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وستسهم هذه المذكرة في إضافة قيمة أعلى لصناعة المؤتمرات والمعارض على مستوى المملكة، بما يتيح لنا الاستفادة من فرص أعمال جديدة كليا ودعم الحصول على عروض دولية لإقامة فعاليات جديدة في المستقبل المنظور».
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