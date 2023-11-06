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صادرات البحرين توقع مذكرة تفاهم مع مركز البحرين العالمي للمعارض

11/6/2023 4:27:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬وهي‭ ‬المحطة‭ ‬البارزة‭ ‬المعنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬بمرور‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مساعيها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الصادرات
الوطنية‭ ‬وتحقيق
التحول
الشامل‭ ‬نحو‭ ‬مستقبلٍ‮
‬أكثر‭ ‬استدامة،‭ ‬ورؤية‭ ‬واسعة‭ ‬تُعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كقوة‭ ‬اقتصادية‮
‬صناعية‭ ‬إقليمية‭ ‬وعالمية‭. ‬وتمثل‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬تحالفًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬بين‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬ومركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بهدف‭ ‬مشترك‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬للمعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬والأعمال،‭ ‬واستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والفعاليات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬تتبلور‭ ‬حول‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكفاءة‭ ‬البيئة‭ ‬التصديرية‭ ‬وتنمية‭ ‬الصادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬إطار‭ ‬الأعمال‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬العالم‭ ‬بالأخص‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬

حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬واسعة‭ ‬تشمل‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬وتسهيل‭ ‬الفرص‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬النظراء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬لإقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬مجالات‭ ‬متألقة‭ ‬للعملية‭ ‬التنموية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صعيد‭ ‬سعيًا‭ ‬لتطوير‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬تجارية‭ ‬رئيسية‭ ‬فالخارطة‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬توفيره‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬لاستضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علقت‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬بالقول‭:‬‮
«‬لطالما‭ ‬سعت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬إقامة‭ ‬شراكات‭ ‬مثمرة‭ ‬وهادفة‭ ‬كتأكيد‭ ‬بالتزامنا‭ ‬لتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬عكسته‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬الماضية‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬المؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتحقيق‭ ‬ازدهار‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديبي‭ ‬كريستيانسن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬لاستكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬الجديدة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬انتشار‭ ‬محلي‭ ‬وإقليمي،‭ ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬لاستقطاب‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬ومتنوع‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬مواردنا‭ ‬المبتكرة‭ ‬ومرافقنا‭ ‬العصرية‭ ‬لكي‭ ‬نصبح‭ ‬مركزا‭ ‬رائدا‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬في‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬أعلى‭ ‬لصناعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لنا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬أعمال‭ ‬جديدة‭ ‬كليا‭ ‬ودعم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬دولية‭ ‬لإقامة‭ ‬فعاليات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬المنظور‮»‬‭. ‬

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