الجامعة الأمريكية بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع منظمةAIESEC العالمية للشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبرمت الجامعة الأمريكية بالبحرين اتفاقية تعاون مع منظمة « AIESEC » العالمية للشباب لتطوير مبادرات مشتركة لتنمية الشباب، بما في ذلك دعم تنمية الطلاب في الجامعة وتوفير فرص لتطوير إمكانياتهم القيادية والريادية.
ووقع على اتفاقية التعاون كل من رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين الدكتور برادلي ج.كوك ورئيس مجلس إدارة الجمعية عمر أيوب في مقر الجامعة الأمريكية بالبحرين الكائن بالرفاع.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم منظمة AIESEC بإشراك طلاب الجامعة في مبادراتها الشبابية لتعزيز مهاراتهم القيادية والتي من شأنها دعم العملية التعليمية في الجامعة والمساهمة في تطوير مهارات الطلاب. وتشمل هذه المبادرات خلق فرص للتدريب الداخلي لطلاب الجامعة؛ برامج التبادل؛ فرص العضوية في الجمعية؛ وبرامج القيادة التنفيذية التي تعزز من مهارات الطلاب القيادية وتتيح الفرص للطلاب للمشاركة في مختلف المشاريع الشبابية.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال وليام د. هيرت، مدير العمليات «لقد سعدنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع AIESEC ، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية الجامعة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، وحرصها على تعزيز التفاعل مع المجتمع الدولي وتقوية الشراكة مع المنظمات المختلفة من أجل نقل الخبرات والعلوم لتعزيز الفرص التعليمية والمهنية للطلاب. وتتماشى هذه الاتفاقية مع مهمتنا المتمثلة في تخريج كوادر جاهزة للعمل على المستوى المحلي والإقليمي حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز المهارات القيادية لطلابنا من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة لمساعدتهم على إدارة المهام المختلفة، وقيادة المبادرات، وتمكين المجتمع بشكل عام».
من جانبه علق عمر أيوب رئيس مجلس إدارة « AIESEC » قائلًا: «إنه من دواعي سرورنا أن نتعاون مع الجامعة الأمريكية بالبحرين لدعم مبادرات تنمية الشباب كجزء من استراتيجيتنا في تطوير الشباب والمهارات القيادية. ونحن فخورون للغاية بالتعاون مع الجامعة ونتطلع إلى مبادراتنا المشتركة».
أكد حسين الموسوي، رئيس الجمعية، أهمية هذه الشراكة قائلًا: «إن الإيمان بالشباب وتنمية قدراتهم القيادية هو أولوية جمعية « AIESEC » في البحرين، وهذا التعاون مع الجامعة الأمريكية سيحقق هدفنا المنشود في توسيع نطاق تأثير الجمعية والوصول إلى الشباب».
وتتماشى اتفاقية الجامعة الأمريكية بالبحرين ومنظمة AIESEC الشبابية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تهدف إلى تطوير الشباب وتحفيزهم في مجالات الابتكار والإبداع، وتزويدهم بالمهارات الريادية اللازمة للحصول على الوظائف المهنية التي تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم عقب التخرج.
MENAFN06112023000055011008ID1107377562
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.