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الجامعة الأمريكية بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع منظمةAIESEC العالمية للشباب

11/6/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبرمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ AIESEC ‮»‬‭ ‬العالمية‭ ‬للشباب‭ ‬لتطوير‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬لتنمية‭ ‬الشباب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دعم‭ ‬تنمية‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬لتطوير‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬القيادية‭ ‬والريادية‭.‬

ووقع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭.‬كوك‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عمر‭ ‬أيوب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬الكائن‭ ‬بالرفاع‭.‬

وبموجب‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ستقوم‭ ‬منظمة‭ ‬ AIESEC ‭ ‬بإشراك‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مبادراتها‭ ‬الشبابية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭. ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬للتدريب‭ ‬الداخلي‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة؛‭ ‬برامج‭ ‬التبادل؛‭ ‬فرص‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬الجمعية؛‭ ‬وبرامج‭ ‬القيادة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬القيادية‭ ‬وتتيح‭ ‬الفرص‭ ‬للطلاب‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الشبابية‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬قال‭ ‬وليام‭ ‬د‭. ‬هيرت،‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬ AIESEC ،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استراتيجية‭ ‬الجامعة‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وتقوية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقل‭ ‬الخبرات‭ ‬والعلوم‭ ‬لتعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬والمهنية‭ ‬للطلاب‭. ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬مهمتنا‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬جاهزة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬لطلابنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬المهام‭ ‬المختلفة،‭ ‬وقيادة‭ ‬المبادرات،‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬بشكل‭ ‬عام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬علق‭ ‬عمر‭ ‬أيوب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬ AIESEC ‮»‬‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬من‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬لدعم‭ ‬مبادرات‭ ‬تنمية‭ ‬الشباب‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬والمهارات‭ ‬القيادية‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مبادراتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

أكد‭ ‬حسين‭ ‬الموسوي،‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الإيمان‭ ‬بالشباب‭ ‬وتنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬القيادية‭ ‬هو‭ ‬أولوية‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬ AIESEC ‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيحقق‭ ‬هدفنا‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تأثير‭ ‬الجمعية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشباب‮»‬‭.‬

وتتماشى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬ AIESEC ‭ ‬الشبابية‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الشباب‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬الريادية‭ ‬اللازمة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مؤهلاتهم‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬عقب‭ ‬التخرج‭.‬

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