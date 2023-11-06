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كابول تؤكد أن آلاف الأفغان عادوا قسرا من باكستان وإسلام آباد العودة كانت طوعية

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت حكومة طالبان الأفغانية امس أن آلافا من مواطنيها عادوا إلى البلاد بعدما رحلوا قسرا من باكستان منذ الأول من نوفمبر في «ظروف بالغة السوء»، وذلك خلافا لتأكيدات إسلام أباد أن معظمهم غادروا طوعا.
وكانت حكومة إسلام أباد منحت المهاجرين الأفغان في وضع غير نظامي مهلة حتى 1 نوفمبر لمغادرة البلاد، ويقدر عددهم بـ 1.7 مليون شخص. وأكد مسؤولون باكستانيون على الحدود بين البلدين أن أكثر من مائتي ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم، معظمهم منذ أكتوبر.
وفي حين تشدد إسلام أباد على أن معظمهم غادر طوعا، تؤكد كابول أن عمليات طرد رعاياها بالقوة تزايدت منذ الأول من نوفمبر.
وقال ممثل وزارة اللاجئين عند المعبر الحدودي سبين بولداك بولاية قندهار الأفغانية نقيب الله مومن لوكالة فرانس برس «معظم اللاجئين العائدين تم طردهم بالقوة، وتعرضوا للضرب وصودرت أملاكهم وأموالهم».
وأضاف «وصل هؤلاء اللاجئون إلى سبين بولداك في ظروف بالغة السوء».
وعبر أكثر من 21.600 شخص هذه النقطة الحدودية في الأيام الأربعة الأخيرة، بحسب هذا المسؤول، فيما شهد معبر تورخام، الواقع على بعد 900 كيلومتر شمال شرق باكستان، بدوره تدفقا كثيفا للمهاجرين الأفغان.
وتقوم السلطات الأفغانية بتسجيل العائدين عند دخولهم البلاد، لكن بدون تمييز بين الذين رجعوا طوعا وأولئك المرحلين قسرا.
من جهته، شدد وزير الإعلام في ولاية بلوشستان الباكستانية يان أشكازي لوكالة فرانس برس على «عدم تعرض أي أفغاني لإهانات في الولاية» التي يصل منها المهاجرون إلى سبين بولداك، مؤكدا أن «غالبية الذين غادروا فعلوا ذلك طوعا».
وأضاف «حتى الآن نواصل تشجيع غير الحائزين وثائق إقامة على المغادرة».

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