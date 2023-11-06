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الشرطة الألمانية تنهي عملية احتجاز أب لابنته في مطار هامبورغ لمدة 18 ساعة

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشرطة الألمانية، أنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة 4 سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت بعد توقيفه من دون أي مقاومة.
وقالت الشرطة على منصة «إكس»، إن «عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته، وأوقف من دون مقاومة»، مشيرة إلى أن الطفلة «تبدو بخير». وقد استمرت العملية 18 ساعة.
وأعلنت الشرطة الألمانية في وقت سابق، أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من طائرة تابعة للخطوط التركية.
واقتحم الرجل البالغ 35 عاما مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء السبت بسيارته مطلقا أعيرة نارية، واحتجز ابنته البالغة 4 سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.
وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته بشأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها. وفي البداية طلب هذا الأب تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.
وقالت الشرطة عبر حسابها على «إكس» سابقا: «نعتقد أن بحوزته سلاحا محشوا بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.
واقتحم الرجل مدرج المطار بعد تحطيمه حاجزا عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.
وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

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