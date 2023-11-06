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الحرب تجبر الحكومة الإسرائيلية على تقديم تنازلات بشأن التعديلات القضائية

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إنه سيدعو لجنة التعيينات القضائية للانعقاد بعد أن رفض ذلك لشهور اتهمته المعارضة السياسية خلالها بالسعي لمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من النفوذ في تشكيل اللجنة.
وفي رسالة من محاميه للمحكمة العليا، تعهد ليفين بدعوة لجنة التعيينات القضائية للانعقاد في غضون 15 يوما. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة إلى طعون على تأجيلات الوزير لانعقاد اللجنة والتي أدت لتراكم القضايا نظرا لشغور مناصب قضاة.
وجاء في الرسالة «يرى وزير العدل أنه ما من مبرر للانشغال بخلافات أثناء الحرب».
وكان التغيير المقترح لتشكيل اللجنة التي تختار القضاة من بين معارك أشعلها سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تعديلات قضائية قال إنها لمعالجة تجاوزات المحاكم لكن معارضيه اعتبروا أن هدفها هو الحد من استقلال المحاكم.
ودفع الهجوم المباغت الذي شنته حركة «حماس» عبر الحدود في 7 أكتوبر الماضي، وما تلاها من إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة، العديد من أعضاء حكومة نتنياهو إلى وصف التعديلات القضائية بأنها «ملغاة».

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