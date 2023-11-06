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قطر تدين بشدة تهديد وزير إسرائيلي بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب غزة بقنبلة نووية.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه «تدين دولة قطر بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية وتعدها تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية».
وأضاف البيان «وإذ تشير الوزارة إلى تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته، فإنها تؤكد ان هذه التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وجددت الوزارة، بحسب البيان، التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للعشب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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