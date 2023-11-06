Monday, 06 November 2023 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل ترتكب مجازر جديدة بغارات غير مسبوقة على غزة

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر جديدة في غزة بشنها غارات عنيفة على القطاع، لاسيما في محيط عدد من المستشفيات، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين العزل.
فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات طالت مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
ووصلت أعداد كبيرة من القتلى اغلبها من النساء والاطفال إلى مجمع الشفاء الطبي إثر سلسلة غارات إسرائيلية غير مسبوقة.
وسقط قتلى وجرحى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمال غرب القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ان الغارات الإسرائيلية اوقعت «عشرات الشهداء في مجازر بعدة مناطق في غزة».
وأكدت حكومة «حماس» ان الجيش الإسرائيلي شن «قصفا كثيفا حول مستشفيات عدة في شمال غزة».
وقال المكتب الاعلامي الحكومي في القطاع انه تم «قصف إسرائيلي كثيف حول عدد من المستشفيات».
وسبق هذه الموجة الجديدة من الغارات الإسرائيلية، قطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت داخل قطاع غزة، حسبما اعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
وأضافت المجموعة في بيان أن ذلك يرجع إلى «تعرض المسارات الرئيسية والتي تمت إعادة وصلها سابقا للفصل مرة اخرى من الجانب الإسرائيلي».
في المقابل، دوت انفجارات عنيفة في مدينة تل ابيب وضواحيها اثر رشقات صاروخية اطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

MENAFN06112023000130011022ID1107377527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث