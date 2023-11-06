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ترامب يتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي بـ 5 ولايات رئيسية قبل عام من الانتخابات

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» قبل عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته جو بايدن في خمس من ست ولايات رئيسية، مع تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات.
وأورد الاستطلاع الذي أجرته «نيويورك تايمز» بالتعاون مع معهد «سيينا» أن الملياردير الجمهوري يتقدم على منافسه الديموقراطي في نوايا التصويت في كل من: نيفادا وجورجيا وأريزونا وميشيغن وبنسلفانيا، في حين يتوقع أن يفوز جو بايدن في ويسكونسن.
وكان جو بايدن فاز في العام 2020 في كل من هذه الولايات.
وأجري الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة من 22 أكتوبر الفائت إلى 3 نوفمبر الجاري وشمل 3662 ناخبا مسجلا في الولايات الست.
وقد لا تكون نتائج هذا الاستطلاع حاسمة، إذ أجري قبل عام من الانتخابات ما يرفع هامش الخطأ فيه إلى ما بين 4.4 و4.8 نقاط بحسب الولايات.
لكن الاستطلاع يظهر أن التوجه العام ليس لصالح بايدن، إذ رأى 67% ممن شملهم أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ، فيما لم يوافق 59% على كيفية ممارسة بايدن دوره كرئيس. وأيد 71% فكرة أنه «أعجز من أن يكون رئيسا فعالا» في الثمانين من عمره.
ويخسر جو بايدن شعبيته خصوصا في صفوف الشباب، اذ قرر 41% فقط من الفئة العمرية بين 18 و29 عاما التصويت له بشكل نهائي أو محتمل، مقارنة بـ40% لدونالد ترامب.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن «المجموعات الديموغرافية التي دعمت بايدن بفارق ساحق في العام 2020 أصبحت الآن أكثر تشرذما»، ولاسيما المجتمعات ذات الاصول اللاتينية والإفريقية.
وسارع معسكر بايدن إلى التقليل من شأن هذه النتائج، وقال كيفن مونوز، أحد المتحدثين باسم حملة «بايدن-هاريس» 2024 إن «التوقعات قبل عام تميل إلى أن تصبح مختلفة قليلا بعد عام».
وأشار إلى استطلاع للرأي توقع هزيمة الرئيس الأسبق باراك أوباما بفارق كبير قبل عام من إعادة انتخابه في العام 2012، وإلى انتخابات التجديد النصفي في العام 2022 التي سرت توقعات أنها ستكون كارثية على جو بايدن، قبل ان يتبين لاحقا أن خسارة الديموقراطيين فيها كانت محدودة.
وأضاف «سنفوز في العام 2024 عبر الانكباب على العمل، وليس عبر القلق بشأن استطلاع ما».

MENAFN06112023000130011022ID1107377526

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