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حزب الشعب التركي المعارض يختار أوزيل زعيما وكيليتشدار يعتبرها طعنة في الظهر

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتخب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا رئيسا جديدا له هو أوزغور أوزيل، بدل زعيمه كمال كيليتشدار أوغلو، بعد هزيمته الانتخابية المريرة أمام الرئيس رجب طيب أردوغان.
وشهد حزب الشعب الجمهوري انقساما منذ خسارة كيليتشدار أوغلو في مايو الماضي بالجولة الثانية من الانتخابات أمام أردوغان.
وصوت المندوبون خلال المؤتمر السنوي للحزب لصالح استبدال كيليتشدار أوغلو، وأن يحل محله أوزغور أوزيل، الصيدلي الذي لا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لكنه مدعوم من رئيس بلدية إسطنبول.
وفاز أوزيل (49 عاما) في التصويت النهائي لمؤتمر الحزب بحصوله على غالبية 812 صوتا مقابل 536، بعدما قدم نفسه على أنه مرشح «التغيير». غير أن التصويت ركز على شخصية الرجلين أكثر من تركيزه على سياسات معينة.
واعتبر كيليتشدار أوغلو محاولات الإطاحة به «طعنة في الظهر»، بينما أكد أوزيل رغبته في «كتابة تاريخ جديد وإعادة تشكيل السياسة التركية».
وتمكن كيليتشدار أوغلو من تشكيل تحالف متعدد الأطراف مؤلف من قوميين يمينيين واشتراكيين يساريين وأكرادا. غير أن كتلة الأحزاب الستة كادت تتفكك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، كما سجلت أداء سيئا في استطلاعات الرأي.
وبعد الانتخابات أثار كيليتشدار أوغلو استياء كثيريـــن داخــل حزبـــه برفضه الاعتراف بالهزيمة والاستقالة.
وبعد جولتي تصويت مشحونتين في مؤتمر الحزب، خسر كيليتشدار أوغلو (74 عاما) منصبه القيادي لصالح المرشح أوزغور أوزيل الذي يدعمه رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقضى أوزيل معظم حياته المهنية يعمل صيدليا في مدينة إزمير السياحية (غرب)، معقل المعارضة لأردوغان. وأصبح فيما بعد رئيسا لجمعية الصيادلة في تركيا، كما انتخب عضوا في البرلمان عام 2011.

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