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منظمات تدق ناقوس الخطر الموت يتربص بالغزاويين قصفا وجوعا ومرضا

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة شهرها الأول بعشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، فيما يبدو وقف اطلاق النار او حتى الهدن الانسانية التي تدعو لها الدول الغربية عصية على التطبيق، مع اصرار اسرائيل على قصفها المكثف للقطاع المنكوب شمالا وجنوبا.
وبعد 30 يوما من القصف الجوي والبحري والبري والغارات الاسرائيلية المكثفة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن ذلك أسفر عن استشهاد نحو 9770 منهم ٤٠٠٨ أطفال و2550 سيدة إلى جانب أكثر من 24800 مصاب، واتهم المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة «اسرائيل بارتكاب 1031 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية بما يمثل إبادة جماعية لكل قطاع غزة».
وأضاف أن لدى الجهات الحكومية في غزة 2066 بلاغا عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أكثر من نصفهم من الأطفال، و70% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وقالت وكالة «وفا» الفلسطينية للانباء إن عشرات المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، ودمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.
وأفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية في محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى بمدينة غزة بصاروخ دون سابق انذار، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين بجروح، بينهم نازحون.
وأضاف أن أحد المرضى داخل غرفة العناية المركزة أصيب بشظايا انفجار الصاروخ، ما ادى إلى اصابته بجروح خطيرة.
كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين 30 مواطنا من عائلة أبوحصيرة، بعد استهداف منزلهم الكائن قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.
واستشهد طفلان وأحد المواطنين على الأقل، فيما أصيب آخرون جراء استهداف منازلهم بالقذائف المدفعية من قبل زوارق الاحتلال الحربية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وشهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجدا في منطقة الكتيبة، غرب مدينة غزة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45 ونحو 100 مصاب، سقطوا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في وسط قطاع غزة في حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس في بيان، وسط استمرار القتال الدائر بين إسرائيل ومقاتلي الحركة.
وعلاوة على الموت قصفا، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من «ارتفاع حاد وشيك في وفيات أطفال غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية»، وقال ان «حرب التجويع بغزة تبلغ ذروتها بمنع الإمدادات وقصف المخابز وخزانات الماء».
بدورها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي مكين إن الآباء بغزة لا يعرفون إن كان بإمكانهم إطعام أطفالهم اليوم، أو البقاء أحياء للغد.
واعلن البرنامج انه فقد 22 مخبزا كان يعمل معها لتقديم المساعدات الغذائية للأسر المتضررة والآن يوجد مخبز واحد فقط يعمل ويمكن من خلاله تقديم المساعدات الغذائية للمتضررين.
ويصطف الناس لساعات فقط للحصول على قطعة من الخبز التي قد لا تشبع احتياجاتهم، ووجهت مكين نداء عاجلا لإيصال موسع وآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
أما منظمة الصحة العالمية، فقد أعلنت أنها وثقت أكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. وقالت ان استهداف إسرائيل المرافق الصحية في غزة أدى لمقتل 504 أشخاص، وتضرر 39 منشأة و31 سيارة إسعاف.
على صعيد المواجهات الميدانية، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها دمرت دبابتين إسرائيليتين متوغلتين في بيت حانون بقذيفتي الياسين 105، ومقتل عدد من الجنود من مسافة قريبة.
كما اعلنت أنها قصفت تجمعا للآليات المتوغلة غرب إيريز بقذائف هاون.
وقد دعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني «البطل لمواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل»، فيما دعت حماس «شعبنا في الضفة وأهالي الأسرى للخروج فورا للضغط على الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد أسرانا الأبطال». في المقابل، دوت صفارات الإنذار بمناطق في غلاف غزة الجنوبي، ومنطقة كرم أبوسالم جنوب غلاف غزة، حيث تواصل فصائل المقاومة اطلاق رشقات الصواريخ نحو الداخل الفلسطيني.
وفي الضفة الغربية، قتل خمسة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي، وفق ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وتقارير اعلامية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصاعدا للعنف أدى إلى مقتل أكثر من 151 شخصا خلال شهر.

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