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الحرب ستكلف إسرائيل أكثر من 50 مليار دولار

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت صحيفة «كالكاليست الاقتصادية» الإسرائيلية نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى نحو 51 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا. وأضافت «كالكاليست» أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا. وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وعشرة إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل. وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون «أكبر وأوسع» مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين. وأضاف «توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها»، دون أن يذكر أرقاما. وأردف «تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد».

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