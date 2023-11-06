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أوباما الجميع متواطئ في إراقة الدماء بغزة

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الشعب الأميركي إلى «استيعاب الحقيقة الكاملة المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة» منوها بأن «الجميع متواطئ إلى حد ما في إراقة الدماء في الحرب».
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، قال أوباما أمام آلاف المساعدين السابقين: «أنظر إلى هذا، وأفكر مسترجعا الماضي.. ما الذي كان بإمكاني فعله خلال رئاستي».
وفي تصريحاته الأخيرة، التي ألقاها في تجمع لموظفيه السابقين في شيكاغو، أقر أوباما بـ «المشاعر القوية التي أثارتها الحرب»، وألقى باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في «تضخيم الانقسامات واختزال نزاع دولي شائك إلى شعارات». وحث مساعديه السابقين على «قبول الحقيقة كاملة»، قائلا: «ما فعلته حماس كان مروعا، وليس هناك مبرر لذلك.. والاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يطاق».

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