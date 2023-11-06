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عاصفة انتقاد لدعوة وزير متطرف إلى إلقاء قنبلة ذرية على غزة

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثارت تصريحات وزير اسرائيلي متطرف حول قصف غزة بقنبلة ذرية عاصفة من الانتقادات.
وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفـــــة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة المحاصر. واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية، أن تلك التصريحات تظهر «تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية».
واعتبرت أن «عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته يعكسان قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية».
كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، «التصريحات العنصرية الهمجية» التي أدلى بها وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو، أحد شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، بشأن ضرب قطاع غزة بـ «قنبلة نووية» وإبادتها.
واعتبرت «الخارجية الفلسطينية»، في بيان أن هذه التصريحات «إعلان صريح وإقرار واضح بما تقوم به دولة الاحتلال وتحديدا المذابح التي ترتكب يوميا ضد المدنيين في قطاع غزة، وانعكاس واضح لحملات التحريض التي ينادي بها أركان الحكم في إسرائيل لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانها، وصفعة قوية لجميع الدول التي تناشد إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين».
وأكدت الخارجية أن «هذه التصريحات تترجم حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ 30 يوما». ووصفتها حركة حماس بأنها «تعبير عن نازية الاحتلال وممارسته الإبادة الجماعية».
وفي الداخل الاسرائيلي، أكد مكتب نتنياهو تعليق مشاركة إلياهو في اجتماعات الحكومة «حتى إشعار آخر».
وكان الوزير اليميني المنتمي إلى حزب «عوتسما يهوديت» أو «القوة اليهودية»، المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير، قال لإذاعة «كول براما» الإسرائيلية إنه غير راض عن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وردا على سؤال للصحافي عما إذا كان يدعو إلى إسقاط «نوع من القنبلة الذرية» على قطاع غزة «لقتل الجميع»، رد إلياهو «هذا أحد الخيارات».
وسارع مكتب نتنياهو إلى الرد على تصريحات الوزير، واصفا إياها في بيان بأنها «بعيدة عن الواقع»، علما أن إسرائيل لم تعترف يوما بامتلاكها السلاح النووي.
وبعد الضجة التي أثارتها، قال الوزير عبر حسابه على منصة إكس إن تصريحاته كانت «مجازية».
بدوره، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا إن تصريحه «صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسؤول». وتابع: «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتنياهو إقالة وزير التراث».
من جانبه، انتقد منتدى أهالي الرهائن والمفقودين والذي يمثل أكثر من 240 رهينة في بيان تصريحات إلياهو «المتهورة والقاسية».
وجاء في البيان «يحظر القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأخلاق الإنسانية والحس السليم، بشدة استخدام أسلحة الدمار الشامل».

MENAFN06112023000130011022ID1107377521

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