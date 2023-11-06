ملك الأردن قواتنا تمكنت من إنزال مساعدات للمشفى الميداني الأردني في غزة جوا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قال ملك الاردن الملك عبد الله الثاني ان القوات الاردنية انزلت مساعدات جوا للمشفى الميداني الاردني في غزة .
ونقلت وكالة بترا عن الملك قوله : "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء
الفلسطينيين".
MENAFN06112023000130011022ID1107377520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.