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ملك الأردن قواتنا تمكنت من إنزال مساعدات للمشفى الميداني الأردني في غزة جوا

11/6/2023 4:24:58 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

قال ملك الاردن الملك عبد الله الثاني ان القوات الاردنية انزلت مساعدات جوا للمشفى الميداني الاردني في غزة .

ونقلت وكالة بترا عن الملك قوله : "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء
الفلسطينيين".

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