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قطر تدعو لـ فترة هدوء وواشنطن تحذر من التهجير القسري

11/6/2023 4:24:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الاحتلال الإسرائيلي «يتغول بارتكاب ممارسات إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا امس، انه من المؤسف أن الوضع في غزة لايزال يتدهور، معتبرا أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب، وأنها «أحيانا مخزية».
وقال إن تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة هز ثقة شعوب المنطقة في المؤسسات الدولية.
وبين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد أن هناك صعوبات على الأرض في المفاوضات بشأن الأسرى لدى «حماس» بسبب «الممارسات العسكرية الإسرائيلية».
وقال إن نفاد الوقود بات يهدد بخروج مزيد من مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة، مشيرا إلى أن قطر أكدت ضرورة تقديم جميع احتياجات المدنيين بما يشمل الاتصالات والوقود، وأنهم بحثوا ضرورة إدخال الإغاثة دون انقطاع للسكان المحاصرين في غزة.
كما قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إنهم «عازمون على مواصلة الجهود لإطلاق سراح المدنيين وأن ينعم الأشقاء بغزة بالأمن».
من ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن عددا كبيرا جدا من المدنيين لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية على غزة، موضحة أنه يتعين حماية المدارس والمستشفيات والعاملين بالإغاثة الإنسانية والصحافيين. وكررت كولونا دعواتها إلى «هدنة إنسانية فورية» في غزة، وهي هدنة قالت إنها لابد أن تمكن من الوصول إلى وقف لإطلاق النار. وأضافت أن المؤتمر الإنساني المقرر عقده في 9 الجاري سيتناول احترام القانون الدولي والاحتياجات الأساسية مثل المياه والصحة والطاقة والغذاء، وسيطالب باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل المدنيين في غزة، على حد قولها.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة تتطلب «فترة من الهدوء».
وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، إن التسريبات من المفاوضات «ضارة» وتصعب على الوسطاء القيام بعملهم.
واعتبر أن قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لا يسهم في تنفيذ اتفاق خروج الأجانب من القطاع. وأكد أن جهود الوساطة القطرية متواصلة رغم الصعوبات بهدف حماية أرواح المدنيين، والوضع الإنساني الخطير في غزة يستحق أن نعطيه الأولوية الآن. ودعا إلى احترام الاتفاق بشأن ضمان سلامة خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة.
في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثر لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة امس، من «التهجير القسري» للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن الجانبين ناقشا أيضا «ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية»، في إشارة على وجه التحديد إلى أعمل العنف التي ينفذها المستوطنون وتسببت بمقتل عدد من الفلسطينيين خلال الشهر المنصرم.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لـ «رويترز» إن بلينكن قال لعباس إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا فيما سيأتي بعد ذلك في غزة. وأضاف أن «مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور».
من جهته، ربط عباس خلال لقائه بلينكن للمرة الثانية منذ السابع من اكتوبر عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بـ «حل سياسي شامل» للنزاع.
وقال عباس «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة».
ووصف الرئيس الفلسطيني الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها «حرب إبادة جماعية».
وقال عباس «لا توجد كلمات لوصف حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في غزة على يد آلة الحرب الإسرائيلية، بدون اعتبار لقواعد القانون الدولي».
وحذر الرئيس الفلسطيني من تهجير الفلسطينيين إلى «خارج غزة أو الضفة أو القدس»، مؤكدا على رفضه «القاطع» لذلك، ورأى عباس أن الأحداث في الضفة الغربية والقدس ما هي إلا «جرائم تطهير عرقي وتمييز عنصري وقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني».

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