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أميركا تعلن وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

11/6/2023 4:24:57 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول الغواصة النووية من طراز (أوهايو) إلى منطقة الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتي الطائرات (ايزنهاور) و (جيرالد فورد) و مجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق ان نشرها الجيش الأميركي في المنطقة على خلفية التصعيد في قطاع غزة منذ السابع من
أكتوبر
الفائت.

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