أميركا تعلن وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

أميركا تعلن وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط
التاريخ
11/6/2023 4:24:57 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول الغواصة النووية من طراز (أوهايو) إلى منطقة الشرق الأوسط، لتنضم إلى حاملتي الطائرات (ايزنهاور) و (جيرالد فورد) و مجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق ان نشرها الجيش الأميركي في المنطقة على خلفية التصعيد في قطاع غزة منذ السابع من
أكتوبر
الفائت.
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