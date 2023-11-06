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أفراح الحويلة

11/6/2023 4:24:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل حمد ناصر الحويلة وإخوانه بزفاف أخيهم مشعل، بحضور جمع من الشخصيات والأهــــــل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والــتــهــاني بالمــنــاسبـة السعيدة.
ألف مبروك.

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