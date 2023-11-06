أفراح الحويلة

أفراح الحويلة
التاريخ
11/6/2023 4:24:44 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل حمد ناصر الحويلة وإخوانه بزفاف أخيهم مشعل، بحضور جمع من الشخصيات والأهــــــل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والــتــهــاني بالمــنــاسبـة السعيدة.
ألف مبروك.
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