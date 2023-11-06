Monday, 06 November 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الألماس الروسي في نيويورك

11/6/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعتبر الألماس أحد أهم الأحجار الكريمة، ورغم أهميته ومكانته العالمية فهو نادر ومحدود، ولا يتوافر إلا في عدد محدود من الدول في العالم، وتتصدر أفريقيا قارات العالم في حجم الثروة التي تكتنزها طبقات أرضها الغنية بالثروات والمعادن.
لذا يعد لون الحجر من العناصر الأساسية في تحديد قيمته وتثبيت سعره، فاللون يلعب دورا مهما في خطف أنظار المشترين، ويعتبر اللون الشفاف من أهم وأثمن ألوان الحجر، وتوجد ألوان أخرى عديدة، منها الأصفر والفضي والبني والأزرق وغيرها، إضافة إلى ذلك يلعب الوزن دورا جوهريا في تحديد قيمة قطعة الألماس.
ملوك الألماس عالميا: تعتبر أكبر دول العالم إنتاجا لأحجار الألماس هي روسيا والتي تمتلك 12 منجما للماس بإنتاج يبلغ 39 مليون قيراط واحتياطي يقدر بـ 608 ملايين قيراط، إما بوتسوانا فتعتبر ثاني أكبر دول منتجة في العالم ولديها 7 مناجم من الدرجة الأولى، لتأتي كندا في المرتبة الثالثة ويبلغ حجم الإنتاج العالمي 17 مليون قيراط. تعتبر الهند أكبر مستورد في العالم من حيث الإنتاج العالمي بنسبة تصل إلى 24%.
مجموعة السبع.. والألماس الروسي: كشفت المجلس الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع التعدين في روسيا تستهدف واردات الألمنيوم والألماس والنحاس والنيكل في محاولة لتضييق قدرة موسكو على تمويل الحرب في أوكرانيا.
إلا أنه وفي المقابل يجتاح البيع السري للألماس الروسي، الذي تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات كل شهر، التجارة العالمية التي تمتد من مصانع القطع في مومباي، إلى المتاجر الفاخرة في نيويورك.
فقد تم تقييد المبيعات المباشرة للأحجار الكريمة الروسية بالفعل بسبب العقوبات الأميركية على شركة تعدين الماس الحكومية الروسية ألروسا، وتدرس مجموعة السبع تفاصيل حظر إضافي على المبيعات غير المباشرة في الدول الأعضاء.
تعد مدينة «سورات - الهند» المصدر الرئيسي للألماس المصقول في العالم، والتي اكتسبت شهرتها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث يقطع ويصقل 90% من ألماس العالم في هذه المدينة الصناعية. فقد استحوذت الولايات المتحدة على أكثر من 40% من صادرات الهند من الألماس المصقول والمقطوع، وبلغت صادرات الهند 39 مليار دولار في مارس الماضي، كما أن أكبر جهات تصدير الألماس بحسب القيمة خلال الفترة (2020 - 2021) الإمارات 1.12 مليار - هونغ كونغ 5.4 مليارات - الولايات المتحدة 6.2 مليارات دولار.
لكن ما أهمية صادرات الألماس الروسي؟
تشكل تجارة الألماس الروسية نحو 4 مليارات دولار سنويا، من قيمة الصادرات قبل الأزمة الأوكرانية، حيث بلغت الصادرات 489.8 مليار دولار في عام 2021 «البنك المركزي الروسي»، وشكل النفط والغاز من قيمة الصادرات 240.7 مليار دولار.
فهل الألماس الاصطناعي.. هو الحل؟
يشير الخبراء والمحللون في صناعة الألماس إلى ان إنتاج المزيد من الألماس يكلف مليارات الدولارات، ويستغرق إنتاجه ما يصل إلى عامين قبل أن يظهر هذا المنتج في الأسواق، كما أنه من الممكن أن يساعد الألماس الاصطناعي في سد الفجوة التي خلفتها صادرات موسكو في سوق المجوهرات، على الرغم من أنه من غير المرجح أن ينافس الألماس الاصطناعي كونه رخيصا ومتوافرا البدائل الطبيعية.
ويرى الخبراء أنه على الرغم من الحظر، قد تشتري أوروبا الألماس الروسي بطريقة غير مباشرة، إذ يرسل ما نسبته 90% من الألماس إلى الهند لتقطع وتصقل قبل إعادة تصديرها إلى صائغي المجوهرات في العالم.


[email protected]

HamadMadouh@

MENAFN06112023000130011022ID1107377516

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث