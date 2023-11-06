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زهيرية: خاب الذي ما انتصر لأهله

11/6/2023 4:24:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)

خــاب الـذي ما انـتصـر لاهـلـه وبـنـي جـلـده
يـتبـع سـراب لـيـن يـذوب عـظـمـه عـلـى جـلـده
واحـنا حـفـظـنـا السـّـجـِل من جـلـده لـ ْجـلـده
الـحـــق أحــق يـتّبـع والاقــربــــون أولـــى
والـفــزعــــة عــنــد الــعـرب «إمـّـا أكــون» أو لا
لا ثــارت اثـبـت لاخـوك الحـــق عـلــيـه أو لـه
والــعـايـل اسـتـعـجـلـه بـْـنـار الـلــظـى جـلـده

MENAFN06112023000130011022ID1107377515

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