زهيرية: خاب الذي ما انتصر لأهله

(MENAFN
- Al-Anbaa)
خــاب الـذي ما انـتصـر لاهـلـه وبـنـي جـلـده
يـتبـع سـراب لـيـن يـذوب عـظـمـه عـلـى جـلـده
واحـنا حـفـظـنـا السـّـجـِل من جـلـده لـ ْجـلـده
الـحـــق أحــق يـتّبـع والاقــربــــون أولـــى
والـفــزعــــة عــنــد الــعـرب «إمـّـا أكــون» أو لا
لا ثــارت اثـبـت لاخـوك الحـــق عـلــيـه أو لـه
والــعـايـل اسـتـعـجـلـه بـْـنـار الـلــظـى جـلـده
MENAFN06112023000130011022ID1107377515
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