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جمعية رعاية المسنين

11/6/2023 4:24:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بموجب القرار الوزاري (116/أ) لسنة 2014، وتهدف إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير رعاية نوعية لكبار السن، الدعم المادي لسد الاحتياجات الصحية والنفسية وتوفير المعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين، العمل على توعية المسنين وأسرهم والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم، السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون بإيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية لهم في منازلهم، المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم بهدف إدماجهم في المجتمع، والعمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين بما يعود بالنفع على المسنين.
من خلال قراءة السطور الأولى لأهداف هذه الجمعية، يتبين لنا مدى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والنفسية المراد تحقيقها، وكيف أن مؤسسيها وضعوا نصب أعينهم مكانة المسن في المجتمع وإيمانهم بأهمية العمل لحفظ كرامته وآدميته، كيف لا وهو ذو المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى الذي فضله على سائر خلقه واختصه بما لم يختص به أحدا منهم.
كما يتبين للقارئ من خلال تلك الأهداف أن هذه الجمعية الخيرية محلية العمل والمقصد والرؤى الاستراتيجية، فغايتها الإنسان الكويتي، وهناك من المسنين ممن مد الله في حياتهم وبلغوا من العمر عتيا ودخلوا في نفق المعاناة والجحود ونكران الأهل والأبناء والعزوة تاركيهم وحيدين يعانون الكآبة، محبوسين بين جدران الزمن، إلى درجة أن تمادى ذووهم في عزلهم عنهم وعن أفراحهم وأتراحهم، وحيدين غرباء تضمهم إحدى زوايا غرفهم الكئيبة، يسترجون الله لطفا ورحمة، ولخاتمتهم الدنيوية حسنى، يتوسلون أصحاب القلوب الرحيمة الوقوف إلى جانبهم، ليس لتقديم وجبة غداء تسد بها جوعهم، ولا إلى شربة ماء تطفي بها ظمأهم، ولا إلى ثوب يستر عورتهم، بل إلى من يعيد لهم جريان الدم في شرايينهم، يشعرونهم بقيمتهم وكرامتهم وآدميتهم ووجودهم في الحياة.
هذا قليل من كثير من معاناة المسنين الذين وصلوا من العمر عتيا، وغفل ذووهم عنهم وارتموا في غرفهم ضمن بيوت شيدوها لمن جحدوهم، من هنا تأتي عظمة النوايا والمقاصد لهذه الجمعية ومن يقوم عليها عندما استشعر ولامس مؤسسوها آلام وويلات أمثال هؤلاء المسنين التي ندرك حجمها عندما تعاملنا معهم خلال تطوعنا في خدمتهم على مدار سنوات، فيأتينا اليوم من يقوم على مثل هذه الجمعية بإمكاناتها وقدرات جهازها الفني الإنساني لينتشل الضحايا من كبار السن ممن تنطبق عليهم ما اختطه قلمي في الأسطر الماضية، هذا النموذج من مؤسسات المجتمع المدني الذي يترجم توجيهات مجلس الوزراء الموقر وتنفيذ أحد بنود قراره رقم (867) الصادر في 7/10/2001 المتعلق بتوطين العمل الخيري في البلاد، لذا يستحق منا القائمون عليها عظيم الشكر والثناء والتقدير وأن يعينهم الله على حمل الأمانة بتوجيه أموال المتبرعين والمحسنين الكرام لأحد أهم مصارفها الشرعية وهو مشروع حفظ وجود وكرامة ومكانة وآدمية المسنين في مجتمعهم، ومصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى: (قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين) البقرة الآية 2015.

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