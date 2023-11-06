((برّاد شاي))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
فن «الروقان» من يتقنه ويعرف سبل الوصول اليه يعيش حياة سعيدة هانئة.
الروقان هي كلمة مصرية جميلة تعني حالة نفسية يصل فيها الانسان لكمية رضا عظيمة في تلك اللحظة عن نفسه وعن العالم كله حوله.
قد تصل لها عن طريق «براد شاي سكر زيادة» أو عن طريق مشروب القهوة الصباحي الأسود، الأسود الذي يوقظ حواسك ويطرد عنك النعاس. أو في صحبة اصدقاء حميميين تقل الكلفة والتكلف بينكم فتكونوا على سجيتكم مرتاحين في كل شي.
وقد تكون في مشوار بسيارتك على الطريق السريع مع موسيقى واغان جميلة تحبها.
وهناك من يعشقون الذهاب للصحراء والبر أو المزرعة والشاليه وقضاء 3 أيام فيها لوحدهم دون احتكاك او تعامل مع أحد، فقط انت وكتاب تحبه او مكتبة افلام جميلة طويلة تمضي بمشاهدتها اوقاتا جميلة.
اغرب انواع الروقان التي صادفتها هي التي يجدها بعض الناس في عملهم. ينسي نفسه وهمومه ومشاكله ويذوب في أداء مهنته او عمله الذي يحبه يطبق بذلك المقولة الجميلة للكاتب المصري الراحل مصطفى امين حين قال «الحزن لا يجد طريقه اليك اذا كنت مشغولا».
احد اصدقائي وهو على فكرة ليس سمينا بل معتدل القوام يقول: أجد راحتي وهدوئي في الوجبة الجميلة اللذيذة المتقنة الصنع. يضيف: أدوخ بعد الانتهاء منها واحس بهدوء واسترخاء جميل.
طبعا ليس المطلوب من الانسان الاحساس بالروقان طوال يومه وحياته فالحياة فيها ما فيها من مصاعب ومآس لكن على الانسان المحاولة للوصول الى تلك الحالة النفسية ما استطاع.
نقطة أخيرة: 25 سنة خدمة في عدة جهات حكومية لاحظت أمرا يستحق الوقوف عنده.
اغلب زملاء العمل الهادئين والراضين عن انفسهم وعن الناس حولهم هم الذين مارسوا نشاطا جميلا يسعدهم سواء في نهاية الاسبوع او بعد ساعات العمل.
ghunaimalzu3by@
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