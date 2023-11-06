((برّاد شاي))

فن «الروقان» من يتقنه ويعرف سبل الوصول اليه يعيش حياة سعيدة هانئة.

الروقان هي كلمة مصرية جميلة تعني حالة نفسية يصل فيها الانسان لكمية رضا عظيمة في تلك اللحظة عن نفسه وعن العالم كله حوله.

قد تصل لها عن طريق «براد شاي سكر زيادة» أو عن طريق مشروب القهوة الصباحي الأسود، الأسود الذي يوقظ حواسك ويطرد عنك النعاس. أو في صحبة اصدقاء حميميين تقل الكلفة والتكلف بينكم فتكونوا على سجيتكم مرتاحين في كل شي.

وقد تكون في مشوار بسيارتك على الطريق السريع مع موسيقى واغان جميلة تحبها.

وهناك من يعشقون الذهاب للصحراء والبر أو المزرعة والشاليه وقضاء 3 أيام فيها لوحدهم دون احتكاك او تعامل مع أحد، فقط انت وكتاب تحبه او مكتبة افلام جميلة طويلة تمضي بمشاهدتها اوقاتا جميلة.

اغرب انواع الروقان التي صادفتها هي التي يجدها بعض الناس في عملهم. ينسي نفسه وهمومه ومشاكله ويذوب في أداء مهنته او عمله الذي يحبه يطبق بذلك المقولة الجميلة للكاتب المصري الراحل مصطفى امين حين قال «الحزن لا يجد طريقه اليك اذا كنت مشغولا».

احد اصدقائي وهو على فكرة ليس سمينا بل معتدل القوام يقول: أجد راحتي وهدوئي في الوجبة الجميلة اللذيذة المتقنة الصنع. يضيف: أدوخ بعد الانتهاء منها واحس بهدوء واسترخاء جميل.

طبعا ليس المطلوب من الانسان الاحساس بالروقان طوال يومه وحياته فالحياة فيها ما فيها من مصاعب ومآس لكن على الانسان المحاولة للوصول الى تلك الحالة النفسية ما استطاع.

نقطة أخيرة: 25 سنة خدمة في عدة جهات حكومية لاحظت أمرا يستحق الوقوف عنده.

اغلب زملاء العمل الهادئين والراضين عن انفسهم وعن الناس حولهم هم الذين مارسوا نشاطا جميلا يسعدهم سواء في نهاية الاسبوع او بعد ساعات العمل.





ghunaimalzu3by@