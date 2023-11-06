أحمد الله أني كويتي

MENAFN - Al-Anbaa) نحن دائما نضرب المثل بالدول الأوروبية أنهم يطبقون القانون ويحترمون الإنسانية وهي دول نظام، جميعنا نتفق، فهذا شيء نراه ونلمسه عندما نزور دولهم نرى احترامهم للقانون ورقي تعاملهم فما السبب وراء أن شعوبهم تحترم القانون وتطبقه. أعطيك مثالا على ذلك، عندما تذهب إلى فندق من الدرجة الأولى تجد خدمة مميزة ابتداء ممن يفتح لك الباب وهو يبتسم بوجهك مرتديا أفضل الملابس المناسبة، مرورا بجميع العاملين حتى تصل لغرفتك، فما ستقوله عن المكان إنه راق ومنظم، ولكن ما الذي جعله راقيا ومنظما؟! إنها القيمة التي تدفعها فأنت تدفع ثمن هذا الرقي والتنظيم نقودا كثيرة تجعلك مرتاحا بالسكن في هذا الفندق وهذا بالضبط ما يحدث بالدول الاوروبية فاحترام النظام عندهم جاء بعد تطبيق قوانين صارمة وغرامات كبيرة تجعلهم يفكرون ألف مرة قبل تخطي القانون لأنهم يعلمون أن أخطاءهم تكلفهم ميزانية كبيرة، فلا أحد يتجرأ على المخالفات، فأنت من الممكن أن تدفع مبلغا قد يصل إلى 280 يورو لمجرد وقوفك بالمكان غير المخصص للوقوف. يعني ذلك أن احترامهم للقانون نابع من خوفهم من القيمة الكبيرة للمخالفات، فأصبح خوفهم تعودا فباتوا أتوماتيكيا يحترمون القانون، فمن أمن العقوبة أساء الأدب .

ومثال آخر باليابان يعملون طيلة اليوم ولا يرجعون إلى بيوتهم إلا في وقت متأخر، وعندما سئل اليابانيون: لماذا لا تأخذون فترة راحة من العمل وتعودون إلى بيوتكم؟ جاء الرد من 75%‏ من الشعب الياباني أن قيمة استهلاك الكهرباء والماء غالية، وهم ببقائهم بالعمل يوفرون جزءا كبير من فاتورة الكهرباء والماء. إذن خوفهم من القيمة الكبيرة لضريبة الاستهلاك دفعهم للبقاء، إذن مرة أخرى الخوف دفعهم للالتزام.لكن ومع كل التزامهم ترى الكثيرين في هذه الدول ممن يعجزون عن دفع ضرائبهم أو يضطرون إلى البقاء من دون سكن ليناموا بالشوارع، وهذا شيء ولله الحمد وعلى الرغم من أي مشاكل قد نواجهها في بلادنا، فإننا لا نراه عندنا.