غزة بين صدمتين

(MENAFN
- Al-Anbaa) ما يحدث في غزة الفلسطينية يجعلنا اليوم نحيا بين صدمتين، الصدمة الأولى تأتي من أولئك الذين تاهوا في متاهة الولاء للظالم المغتصب للأرض والمضطهد للإنسان والقاتل للأرواح الزاكية التي لا تبتغي إلا الاحتفاظ بما تبقى لها من حقوق أصلية في يدها وهو أقل القليل من تراث اجدادها، ولكن يجب ألا نقف عند هذه اللحظة الصادمة، لأن الحياة القادمة ستنعطف بنا إلى مسارات وعرة وحقيقية ويجب علينا أن نختار المسار الأصح من بينها والذي يتناغم مع قناعاتنا وقواعدنا ومبادئنا المحكمة، ومن المبادئ الشامخة التي نؤمن بها انه لا يمكن لأي انسان أو أية آلة أو أية سلطة ان تحولنا الى كائنات خاوية من المحتوى القيمي الإنساني والشعور والوجدان ولذلك فإننا نؤكد ان شعبنا في فلسطين سيبقى دائما في قلوبنا وهم راسخون في أرضهم التي لم ولن يبيعوها بحفنة دولارات ورغم ما يفعله الكيان الصهيوني الغاصب بواسطة آلته التدميرية وعبر اعلامه الكاذب والمضلل فإن البقاء هو للأصدق طال ليل الإلهاء والخديعة أم قصر.
أما الصدمة الثانية فهي في بلادة المشاعر لدى البعض ممن كنا نتوسم فيهم الخير الا أنهم سقطوا في الامتحان وتاهت بهم التحليلات والتبريرات التي تؤكد شيئا واحدا هو موت الروح وخلو نفوس هؤلاء من الشوق الى الحياة الكريمة فهذا هو الوصف الحقيقي لهؤلاء وأمثالهم أما ما عدا ذلك فإنه كما قال احسان عبدالقدوس «انني لا اكذب ولكنني أتجمل».
MENAFN06112023000130011022ID1107377511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.