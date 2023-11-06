غزة بين صدمتين

MENAFN - Al-Anbaa) ما يحدث في غزة الفلسطينية يجعلنا اليوم نحيا بين صدمتين، الصدمة الأولى تأتي من أولئك الذين تاهوا في متاهة الولاء للظالم المغتصب للأرض والمضطهد للإنسان والقاتل للأرواح الزاكية التي لا تبتغي إلا الاحتفاظ بما تبقى لها من حقوق أصلية في يدها وهو أقل القليل من تراث اجدادها، ولكن يجب ألا نقف عند هذه اللحظة الصادمة، لأن الحياة القادمة ستنعطف بنا إلى مسارات وعرة وحقيقية ويجب علينا أن نختار المسار الأصح من بينها والذي يتناغم مع قناعاتنا وقواعدنا ومبادئنا المحكمة، ومن المبادئ الشامخة التي نؤمن بها انه لا يمكن لأي انسان أو أية آلة أو أية سلطة ان تحولنا الى كائنات خاوية من المحتوى القيمي الإنساني والشعور والوجدان ولذلك فإننا نؤكد ان شعبنا في فلسطين سيبقى دائما في قلوبنا وهم راسخون في أرضهم التي لم ولن يبيعوها بحفنة دولارات ورغم ما يفعله الكيان الصهيوني الغاصب بواسطة آلته التدميرية وعبر اعلامه الكاذب والمضلل فإن البقاء هو للأصدق طال ليل الإلهاء والخديعة أم قصر.

أما الصدمة الثانية فهي في بلادة المشاعر لدى البعض ممن كنا نتوسم فيهم الخير الا أنهم سقطوا في الامتحان وتاهت بهم التحليلات والتبريرات التي تؤكد شيئا واحدا هو موت الروح وخلو نفوس هؤلاء من الشوق الى الحياة الكريمة فهذا هو الوصف الحقيقي لهؤلاء وأمثالهم أما ما عدا ذلك فإنه كما قال احسان عبدالقدوس «انني لا اكذب ولكنني أتجمل».