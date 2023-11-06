تأملات بالنطق السامي

MENAFN - Al-Anbaa) كالعادة أنبأت كلمات النطق السامي في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 عن حرص القيادة السياسية على مصلحة وطننا الغالي وشعبنا الكريم. فقد تناول ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، عند إلقائه النطق السامي الأوضاع في الديرة ومحيطها الإقليمي وواقع الحال في الداخل والخارج.

وكان لافتا أن أول موضوع تطرق إليه النطق السامي هو القضية الفلسطينية وتطوراتها المتسارعة في الأيام الأخيرة، حيث أكد سمو ولي العهد أن الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية، مشددا على استنكار الكويت لاعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية. كذلك أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأييد كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.كما وضع النطق السامي الخطوط العريضة للسلطتين حتى يركزا جهودهما من أجل تحقيق طموحات وآمال المواطنين عبر تحقيق الإنجازات وتعويض ما فات من خلال التخطيط السليم والتنفيذ العصري والمتابعة الدؤوبة، وتنمية الثروة البشرية التي يقع على عاتقها صون حاضر ومستقبل الكويت لتبقى أمنا وأمان بكل مواقعها وتكون في مصاف الدول الحديثة بالتقدم والازدهار والاستقرار معمارا بلا دمار.وقد سادت أجواء التفاؤل بعد النطق السامي وتعاظمت الآمال بأن يكون نبراسا أمام السلطتين من أجل اللحاق بركب الإنجاز وتحقيق التنمية المنشودة التي من شأنها تحقق تطلعات وآمال المواطنين لما فيه خير هذا الوطن الغالي على الجميع.