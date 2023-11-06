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سيناء في القلب

11/6/2023 4:24:40 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقيقة لا أعلم على من يقع اللوم، ولا مَن مِن رؤساء مصر السابقين يتحمل مسئولية بقاء سيناء الحبيبة دون خطة تنمية إستراتيجية شاملة تغير طبوغرافيتها الاقتصادية والبشرية، وتزيد كثافتها السكانية، بحيث يفكر العدو ألف مرة قبل أن تدنس قدم أحد جنوده رمالها الطاهرة.
في عهد عبدالناصر تم احتلال سيناء بالكامل، أما السادات فانشغل بالإعداد للحرب واسترد سيناء منقوصة حتى عادت «طابا» بالمفاوضات في عهد حسني مبارك، الذي كان تركيز إدارته على تنمية جنوب سيناء، وشرم الشيخ وما حولها، ولم يحظ شمالها بما يستحق، فتحول مرتعاً لإرهاب عانينا منه آخر عقدين من حكم مبارك، وتفاقمت المعاناة مع يناير 2011 وما بعده، واستغرقت حربنا على الإرهاب المتحصن في جبال سيناء حتى شهور قليلة مضت قبل أن نتمكن من إتمام فتح الطرق وتأمين العابرين معلنين القضاء (تقريباً) على الإرهاب، وبدء تنفيذ حلم تعمير سيناء الحبيبة.
«سيناء في القلب».. اسم الخطة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية المتكاملة والتطوير الاستراتيجي لشمال سيناء، والتي شرحها وتحدث عنها مسهباً رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، كاشفاً أن القرار الصعب الذي اتخذه الرئيس السيسي كان الإصرار على بدء تطبيق خطة التنمية أثناء العمل على دحر الإرهاب، رغم ما في ذلك من مخاطر هائلة وصعوبات جمة.
.. بالأرقام ماذا حدث في سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة؟..
283 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات تنمية شمال سيناء وحدها، ضمن 600 مليار تم إنفاقها على سيناء كلها.
البدء بتنفيذ خطة يضخ بمقتضاها 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن 302 مشروع في 6 مراكز شمال سيناء.
يتم تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مخططة بالفعل باستثمارات 2.5 مليار جنيه يجعلها تتفوق على جمال الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة.
وتتضمن الرؤية التنموية الشاملة، والتي يجري تنفيذها بالفعل، بل وتم الانتهاء من إنجاز جزء كبير منها، عدة محاور تتضمن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاستصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والصناعة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي ومحور خاص للمرأة والطفل - وكل محور من هذه المحاور يحتاج إلى مقالات ومقالات - أما ميناء العريش الجديد.. فقصة وحدها..
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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