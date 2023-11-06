(MENAFN
- Al-Anbaa) حقيقة لا أعلم على من يقع اللوم، ولا مَن مِن رؤساء مصر السابقين يتحمل مسئولية بقاء سيناء الحبيبة دون خطة تنمية إستراتيجية شاملة تغير طبوغرافيتها الاقتصادية والبشرية، وتزيد كثافتها السكانية، بحيث يفكر العدو ألف مرة قبل أن تدنس قدم أحد جنوده رمالها الطاهرة.
في عهد عبدالناصر تم احتلال سيناء بالكامل، أما السادات فانشغل بالإعداد للحرب واسترد سيناء منقوصة حتى عادت «طابا» بالمفاوضات في عهد حسني مبارك، الذي كان تركيز إدارته على تنمية جنوب سيناء، وشرم الشيخ وما حولها، ولم يحظ شمالها بما يستحق، فتحول مرتعاً لإرهاب عانينا منه آخر عقدين من حكم مبارك، وتفاقمت المعاناة مع يناير 2011 وما بعده، واستغرقت حربنا على الإرهاب المتحصن في جبال سيناء حتى شهور قليلة مضت قبل أن نتمكن من إتمام فتح الطرق وتأمين العابرين معلنين القضاء (تقريباً) على الإرهاب، وبدء تنفيذ حلم تعمير سيناء الحبيبة.
«سيناء في القلب».. اسم الخطة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية المتكاملة والتطوير الاستراتيجي لشمال سيناء، والتي شرحها وتحدث عنها مسهباً رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، كاشفاً أن القرار الصعب الذي اتخذه الرئيس السيسي كان الإصرار على بدء تطبيق خطة التنمية أثناء العمل على دحر الإرهاب، رغم ما في ذلك من مخاطر هائلة وصعوبات جمة.
.. بالأرقام ماذا حدث في سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة؟..
283 مليار جنيه تم إنفاقها على مشروعات تنمية شمال سيناء وحدها، ضمن 600 مليار تم إنفاقها على سيناء كلها.
البدء بتنفيذ خطة يضخ بمقتضاها 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، تتضمن 302 مشروع في 6 مراكز شمال سيناء.
يتم تنفيذ مشروعات تنمية سياحية مخططة بالفعل باستثمارات 2.5 مليار جنيه يجعلها تتفوق على جمال الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة.
وتتضمن الرؤية التنموية الشاملة، والتي يجري تنفيذها بالفعل، بل وتم الانتهاء من إنجاز جزء كبير منها، عدة محاور تتضمن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاستصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والصناعة وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعي ومحور خاص للمرأة والطفل - وكل محور من هذه المحاور يحتاج إلى مقالات ومقالات - أما ميناء العريش الجديد.. فقصة وحدها..
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
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