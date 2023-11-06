دبي تستضيف منتدى المدن الثقافية العالمي 2024

MENAFN - AETOSWire) فازت دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024، الذي سيُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024، وجاء الإعلان عن ذلك أثناء زيارة وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي لنسخة المنتدى لهذا العام التي استضافتها مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ويُسلّط منتدى المدن الثقافية العالمي الضوء على المدن الإبداعية التي تُسخِّر إمكانياتها في الاستثمار بالقطاع الثقافي والإبداعي، وتمتلك القدرة على استشراف المستقبل، وصنع السياسات الثقافية الهادفة إلى دعم وتطوير الأنشطة المتعلقة بالقطاع، إلى جانب استكشاف دور الثقافة الحيوي في ازدهار المدن، وإرساء أسس التنمية المستدامة. ويضيء المنتدى العالمي في نقاشاته على المدن التي تسعى لاحتضان ودعم المواهب والكفاءات ومنحها فرصة المساهمة في إعادة تشكيل المدن الإبداعية للمستقبل، كما يتيح لقادة المدن مساحة واسعة لتبادل الأفكار والمعرفة ووضع أجندة عالمية للتنمية الحضرية المستدامة، وإيجاد حلول مبتكرة تركّز على استثمار الخبرات والممارسات الثقافية والإبداعية في التطوير الحضري للمدن، وتحقيق مفهوم الاستدامة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويُشكل المنتدى منصة دولية تجمع الخبرات الثقافية والإبداعية والبحوث العالمية تحت مظلة واحدة، وتتمثل أهميته في مناقشته مستقبل الثقافة وإعادة تَصوُّر وتشكيل المدن من خلال الثقافة والإبداع، بالإضافة إلى توحيد الجهود لتعزيز جودة حياة المجتمعات وجعلها أكثر استعداداً لمواجهة التغيرات المستقبلية. وتتيح استضافة دبي للمنتدى إمكانية تأسيس وبناء شبكة علاقات عالمية وإقامة شراكات ثقافية جديدة تعزز من ريادتها ومكانتها الرائدة كعاصمة للثقافة والفِكر والإبداع في مختلف المجالات، ومساهمتها في خلق فرص جديدة للمبدعين وأصحاب المواهب تمكنهم من التواصل مع الشبكات الدولية، فضلاً عن دوره في إبراز جهود دبي في الحفاظ على الإرث الثقافي والإنساني.

ويُعَدُّ المنتدى العالمي جزءاً من أنشطة "شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي" التي تأسست في 2012 بمبادرة من عمدة العاصمة البريطانية لندن. وعلى مدار العقد الماضي، توسعت الشبكة لتشمل 40 مدينة عالمية تمتد عبر ست قارات، وتمثل مجتمعة 172 مليون شخص، وتُعتبر أهم شبكة تعاون دولية في وضع السياسات الخاصة بمجالات الفن، وتعتمد أساليب عملها الرئيسية على تبادل الأفكار والمعلومات، وتصميم نماذج تشغيل مبتكرة لمدن مزدهرة ومستدامة. وكانت دبي قد أعلنت في 2020 عن انضمامها إلى شبكة منتدى المدن الثقافية العالمي، ممثلة بهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" التي تولت إعداد ملف العضوية للإمارة، لتشكل مع أبو ظبي المدينتين العربيتين الوحيدتين ضمن المنتدى.

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