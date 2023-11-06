الرئيس التنفيذي للمراعي يلتقي وزيري الزراعة والصناعة والتجارة في سلطنة عمان

MENAFN - AETOSWire) التقى الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر في العاصمة العمانية مسقط يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين كلا من وزير الثروة الزراعية والسمكية الدكتور سعود الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، ونائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف.

واستعرض البدر في لقاءاته مع المسؤولين العمانيين استثمارات شركة المراعي في سلطنة عمان، وناقش معهم سبل تطويرها وتنميتها.

يجدر بالذكر أن شركة المراعي متواجدة في السوق العماني منذ عام 1988م، ويعمل لديها الآن أكثر من 750 مواطن عماني، و تُعد المراعي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.

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