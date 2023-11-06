الرئيس التنفيذي للمراعي يلتقي وزيري الزراعة والصناعة والتجارة في سلطنة عمان

(MENAFN
- AETOSWire) التقى الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله البدر في العاصمة العمانية مسقط يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين كلا من وزير الثروة الزراعية والسمكية الدكتور سعود الحبسي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك سليّم بن علي بن سليّم الحكماني، ونائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف.
واستعرض البدر في لقاءاته مع المسؤولين العمانيين استثمارات شركة المراعي في سلطنة عمان، وناقش معهم سبل تطويرها وتنميتها.
يجدر بالذكر أن شركة المراعي متواجدة في السوق العماني منذ عام 1988م، ويعمل لديها الآن أكثر من 750 مواطن عماني، و تُعد المراعي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.
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