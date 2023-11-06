شركة Pacific Prime Dubai تحصد الجائزة الطبية لأفضل شركة منتجة ضمن فئة SME & PL من Gulf Insurance Group

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصدت Pacific Prime Dubai ، شركة وساطة التأمين الصحي العالمية التي تمتد خبرتها في المجال لأكثر من 20 عامًا، "جائزة مزايا الموظفين الطبية لأفضل شركة منتجة ضمن فئة SME & PL" من GIG Gulf في 12 أكتوبر لعام 2023 تقديرًا لجهودها وأدائها المميز في المنطقة.

عند تقديم الجائزة، صرحت Laura Gerstein Alvarez، مدير قسم مزايا الموظفين في GIG Gulf، قائلة: "نيابةً عن GIG، يسعدني تقديم "الجائزة الطبية لأفضل شركة منتجة ضمن فئة SME & PL" لشركة Pacific Prime المرموقة. ومن جانبنا، فنحن مستمرون في تقدير علاقة التعاون الوثيقة مع فريق Pacific Prime بأكمله ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معًا. أشكركم على حسن صنيعكم!"

ورد David Hayes، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة Pacific Prime Dubai، قائلاً: "نيابةً عن فريقنا بأكمله في Pacific Prime Dubai، أتقدم بخالص الشكر لشركة GIG على هذه الجائزة، التي تمثل برهانًا على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا الذي دائمًا ما يتجاوز توقعات عملائنا بغية توفير تجربة إيجابية لهم. ومن جانبي، فأنا أتطلع إلى مواصلة شراكتنا البناءة مع GIG والانطلاق معًا في رحلة تنطوي على الكثير من النجاحات المستقبلية!"

عن GIG Gulf

تعد GIG واحدة من أكبر مجموعات التأمين وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبصفتها واحدة من أفضل ثلاث شركات في مجلس التعاون الخليجي وشركة التأمين الإقليمية رقم 1 التي تسجل حضورها في 13 سوقًا، تعد GIG واحدة من أفضل 10 شركات تأمين رائدة وفقًا لتصنيف Forbes Middle East، وإضافةً إلى ذلك، فقد حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل شركة تأمين عامة لعام 2021 من MIIA.

عن Pacific Prime

تأسست Pacific Prime في عام 2000 وهي شركة وساطة تأمين عالمية حاصدة للعديد من الجوائز ومتخصصة في برامج مزايا الموظفين إذ تقدم حلولاً تأمينية فعالة للأفراد والشركات. ومع وجود 750 مليون دولار تحت إدارتها، أصبحت الشركة ثالث أكبر وسيط لمزايا الموظفين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الاستحواذ على شركات وساطة فرعية تابعة لشركة CXA Group في 2021. هذا، وتضم الشركة بين جنباتها أكثر من 1000 موظف و15 مكتبًا على مستوى العالم، ومنها هونج كونج وسنغافورة والصين وتايلاند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك والفلبين.

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