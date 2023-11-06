تحويل الدراسة المسائية عن بعد في مدارس مكة وجدة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
كما أعلنت إدارة تعليم مكة كذلك تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الاثنين 22 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة.
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
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