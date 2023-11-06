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تحويل الدراسة المسائية عن بعد في مدارس مكة وجدة

11/6/2023 4:14:20 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
كما أعلنت إدارة تعليم مكة كذلك تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الاثنين 22 -4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة.
بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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