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لأول مرة..روسيا تسيطر على ثلث إنتاج الماس في العالم

11/6/2023 4:14:19 AM
(MENAFN- Al Watan) أنتجت روسيا ولأول مرة، أكثر من ثلث إجمالي الألماس الطبيعي في العالم بحلول نهاية 2022، حيث احتلت مع الدول الإفريقية ما يقرب من 90 في المائة من حجم السوق العالمية.
وأفادت "سبوتنيك" الروسية بأنه بحسب بيانات العام الماضي، استنادا إلى بيانات من عملية "كيمبرلي" التي تم إنشاؤها لمكافحة "ألماس الدموي"، فقد بلغ حجم إنتاج الألماس في العالم 119.96مليون قيراط، يوجد 41.9 مليونا منها في روسيا، وهو رقم قياسي يبلغ 35 في المائة من السوق.
وقد كانت روسيا تمثل قبل ذلك، وتحديدا منذ 2004، ما يتراوح بين 22 و33 في المائة فقط سنويا من إنتاج الألماس العالمي، كما تم استخراج 61.6 مليون قيراط أخرى في الدول الإفريقية.
ويعد أكبر منتجي الألماس في القارة الإفريقية: بوتسوانا بواقع 24.5 مليون قيراط، والكونغو 9.9 مليون قيراط، وجنوب إفريقيا 9.7 مليون قيراط.
وإضافة إلى إفريقيا، كانت كندا والبرازيل الرائدتين من حيث حجم الإنتاج في عملية كيمبرلي، بواقع 16.3 مليون قيراط و158 ألف قيراط، على التوالي.

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