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الثقافة تحصل على شهادة الآيزو العالمية في إدارة المخاطر

11/6/2023 4:14:19 AM
(MENAFN- Al Watan) حصلت وزارة الثقافة على شهادة الأنظمة الإدارية "الآيزو" العالمية "ISO 31000" في المعيار الدولي لإدارة المخاطر، نظير تطبيقها للمعايير اللازمة للحصول على الشهادة، واستيفائها جميع اشتراطاتها، وذلك من خلال عمل الوزارة على منهجية محكمة تُمكّنها من تحديد المخاطر، ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، والتعامل معها بشكلٍ وقائي؛ لخفض تأثيراتها إلى أدنى مستوى، كما تعزز إدارة مخاطر التخطيط الإستراتيجي بشكلٍ مستدام.
ويأتي حصول وزارة الثقافة على هذه الشهادة تتويجاً لجهودها في الالتزام بتحقيق المعايير العالمية في إدارة المخاطر للمنظومة الثقافية، حيث تعد إشادة دولية، وتوثيقاً على جهود الوزارة في تحسين وتطوير المنظومة الثقافية، وتأكيداً على التزامها بتحقيق أهدافها بطريقة مستدامة وفعّالة، وضمان إدارتها وفق خطط استباقية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للمواصفات القياسية.
وتُمنح هذه الشهادة عن طريق المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية "International Organization for Standardization ISO"، للمنظمات التي تنجح في تحقيق المعايير العالمية الشاملة في إدارة المخاطر، وتطبيق مجموعة من أفضل الممارسات والمبادئ والأساليب التي تضاهي المعايير العالمية؛ وذلك امتداداً لمجموعة من الشهادات التي حصلت عليها وزارة الثقافة في عددٍ من المعايير المطبقة لدى "الآيزو" العالمية.

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