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ماسك يدمج شركة الذكاء الاصطناعي XAI مع منصة X

11/6/2023 4:14:19 AM
(MENAFN- Al Watan) قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم أمس الأحد إنه سيتم دمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة XAI في منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها وإنها ستكون متاحة أيضا كتطبيق مستقل.
وقال ماسك أيضا إن الشركة الناشئة أطلقت أول نموذج لها للذكاء الاصطناعي، والذي يحمل اسم "جروك"، بعد إتاحته يوم الجمعة لجميع مشتركي إكس بريميوم وهي خدمة مميزة لتحسين جودة المحادثات التي تتم على منصة إكس.
حيث تهدف الشركة الناشئة إلى إنشاء أدوات ذكاء اصطناعي "تساعد الإنسانية في سعيها للفهم والمعرفة"، وقد تم تصميم "جروك" للإجابة على الأسئلة بالاستعانة بقدر من الذكاء.
وقد أطلق ماسك نظام شركة إكس إيه آي في يوليو، واصفا إياه بأنه "الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة القصوى" والذي يحاول فهم طبيعة الكون لمنافسة أداة بارد التابعة لجوجل وأداة بينج التابعة لمايكروسوفت.

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