التنمية الأفريقي يقرض ناميبيا 196 مليون دولار لتحديث السكة الحديد

MENAFN - Al-Borsa News) وافق بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 196.43 مليون دولار لناميبيا؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين البنية التحتية للنقل.

وذكر بنك التنمية الأفريقي، أن القرض، يمثل 51.8% من التكلفة الإجمالية للمشروع فيما توفر الحكومة الناميبية نسبة 48.2% المتبقية.

وأوضح أن المشروع يتماشى مع رؤية“ناميبيا 2030” من خلال معالجة تحديات البنية التحتية للسكك الحديدية والإسهام في تعزيز القدرة التنافسية التجارية لناميبيا ومنطقة الجنوب الإفريقي الإقليمية.

وأشار البنك إلى أن المشروع يتضمن بناء 207 كيلومترات من مسار السكك الحديدية الجديد وبناء 16 جسرًا، وتجديد محطتين، وتحديث نظام إشارات السكك الحديدية لتحسين موثوقيته وسلامته وقدراته.

واعتبر أن المشروع يعزز القدرة التنافسية لناميبيا ويساعد في تحقيق رؤية البلاد لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا بحلول عام 2030 مع تحفيز التنمية في البلدان المجاورة وربط ناميبيا بحزام النحاس الأفريقي.

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