التنمية الأفريقي يقرض ناميبيا 196 مليون دولار لتحديث السكة الحديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق بنك التنمية الأفريقي على قرض بقيمة 196.43 مليون دولار لناميبيا؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين البنية التحتية للنقل.
وذكر بنك التنمية الأفريقي، أن القرض، يمثل 51.8% من التكلفة الإجمالية للمشروع فيما توفر الحكومة الناميبية نسبة 48.2% المتبقية.
وأوضح أن المشروع يتماشى مع رؤية“ناميبيا 2030” من خلال معالجة تحديات البنية التحتية للسكك الحديدية والإسهام في تعزيز القدرة التنافسية التجارية لناميبيا ومنطقة الجنوب الإفريقي الإقليمية.
وأشار البنك إلى أن المشروع يتضمن بناء 207 كيلومترات من مسار السكك الحديدية الجديد وبناء 16 جسرًا، وتجديد محطتين، وتحديث نظام إشارات السكك الحديدية لتحسين موثوقيته وسلامته وقدراته.
واعتبر أن المشروع يعزز القدرة التنافسية لناميبيا ويساعد في تحقيق رؤية البلاد لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا بحلول عام 2030 مع تحفيز التنمية في البلدان المجاورة وربط ناميبيا بحزام النحاس الأفريقي.
أ ش أ
MENAFN06112023000202011048ID1107377458
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