صعود مؤشر نيكي إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بقيادة قطاع صناعة الرقائق، عقب تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن إحراز بلاده تقدماً نحو الوصول إلى مستهدفات خفض التضخم.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.37% إلى 32708 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر الماضي، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.64% إلى 2360 نقطة.
وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة اليوم خلال اجتماع مع قادة قطاع الأعمال، إن بلاده تحرز تقدماً نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%، لكن هذا التقدم ليس كافياً بعد لإنهاء السياسة النقدية التيسيرية للغاية، محذراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور بدرجة كافية العام المقبل.
وارتفع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 8.15% في ختام التعاملات، وزاد سهم“سكرين هولدنجز” بنسبة 3.43%، بينما ارتفع سهم“طوكيو إلكترون” بنسبة 2.14%.
وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 149.56 ين.
أرقام
MENAFN06112023000202011048ID1107377457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.