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صعود مؤشر نيكي إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع

11/6/2023 4:14:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين بقيادة قطاع صناعة الرقائق، عقب تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن إحراز بلاده تقدماً نحو الوصول إلى مستهدفات خفض التضخم.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.37% إلى 32708 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر الماضي، بينما ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.64% إلى 2360 نقطة.

وقال“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان في كلمة اليوم خلال اجتماع مع قادة قطاع الأعمال، إن بلاده تحرز تقدماً نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%، لكن هذا التقدم ليس كافياً بعد لإنهاء السياسة النقدية التيسيرية للغاية، محذراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور بدرجة كافية العام المقبل.

وارتفع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 8.15% في ختام التعاملات، وزاد سهم“سكرين هولدنجز” بنسبة 3.43%، بينما ارتفع سهم“طوكيو إلكترون” بنسبة 2.14%.

وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.13% إلى 149.56 ين.

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