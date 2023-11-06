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الاستثمار الأوروبي يدعم مصرف فرنسي بـ627 مليون يورو

11/6/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومصرف فرنسي اتفاقية بموجبها تتشكل محفظة قروض قيمتها 627 مليون يورو في مسعى لدعم وتوفير وتمويل القطاع السكني من أجل إدخال تقنيات تواجه تغير المناخ.

وذكر بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، أن الاستثمارات تسهم في الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال تمويل استثمارات كفاءة الطاقة المنزلية في المباني الحالية.

وأشار إلى أن المصرف الفرنسي بموجب هذا الترتيب، يتعهد بتوفير إقراض جديد يبلغ حوالي 627 مليون للأفراد على مدى ثلاث سنوات، حيث يدعم التمويل معدات الإسكان الموفرة للطاقة، ولا سيما الغلايات عالية الأداء ذات الطاقة العالية ونوافذ العزل وتركيب الألواح الشمسية، وإجمالاً ستسهم هذه المشاريع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يمكن من التحول إلى الطاقة المتجددة في المنازل.

أ ش أ

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