الاستثمار الأوروبي يدعم مصرف فرنسي بـ627 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومصرف فرنسي اتفاقية بموجبها تتشكل محفظة قروض قيمتها 627 مليون يورو في مسعى لدعم وتوفير وتمويل القطاع السكني من أجل إدخال تقنيات تواجه تغير المناخ.
وذكر بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان، أن الاستثمارات تسهم في الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال تمويل استثمارات كفاءة الطاقة المنزلية في المباني الحالية.
وأشار إلى أن المصرف الفرنسي بموجب هذا الترتيب، يتعهد بتوفير إقراض جديد يبلغ حوالي 627 مليون للأفراد على مدى ثلاث سنوات، حيث يدعم التمويل معدات الإسكان الموفرة للطاقة، ولا سيما الغلايات عالية الأداء ذات الطاقة العالية ونوافذ العزل وتركيب الألواح الشمسية، وإجمالاً ستسهم هذه المشاريع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يمكن من التحول إلى الطاقة المتجددة في المنازل.
أ ش أ
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