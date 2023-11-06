وزير الري: إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، وذلك عبر مراحل متعددة من الإعداد والمراجعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.

وقال سويلم، إن هذا الدليل يساعد مهندسي المراكز ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية بجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضا المستثمرين الذين يرغبون في الانتفاع بتلك الأملاك.

وأضاف أنه ملحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهي تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أي إجراء خاص بالأملاك.

ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (2) من قانون الموارد المائية والري (أراضي طرح النهر – جسور نهر النيل وفرعيه – جسور الترع والمصارف – متخلفات الترع والمصارف – المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة – مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة – محطات الطلمبات – وغيرها من الأملاك).

كما يوضح الدليل آليات التعامل مع أملاك الوزارة، طبقا لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة، بهدف تحقِيق مصلحة عامة، ويشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كإحدى الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، كما يتعرض لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، وفقا لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.