الاقتصاد المصري يحقق معدل نمو 3.8% خلال 2023-2022.. أهم المؤشرات

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2023-2022.

وأوضحت، اليوم الإثنين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022-2023 على الرغم أنه كان من المستهدف تحقيق 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.

واستعرض تقرير لوزارة التخطيط؛ حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراته في ظل التحديات العالمية الحالية، مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2022-2023، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.

وأرجع تقرير الوزارة النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.

وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى ما نسبته 7% خلال الربع الرابع من عام 2022-2023، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس 2023.

كما تناول التقرير عدد من المؤشرات؛ حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022-2023، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2022-2023 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.

ونوه التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد سجل عشرة مليارات دولار خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1%.

وأفاد أن القطاع الإنشائي سجل قيمة تدفقات بحوالي ملياريين و610 مليون جنية بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.