محافظ بنك اليابان يؤكد إحراز بلاده تقدماً نحو الوصول إلى التضخم المستهدف

MENAFN - Al-Borsa News) أوضح“كازو أويدا” محافظ بنك اليابان أن بلاده تُحرز تقدماً نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%، لكن ليس بالدرجة الكافية لإنهاء السياسة النقدية التيسيرية، محذرًا من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور بدرجة كافية العام المقبل.

وقال“أويدا” في كلمة اليوم الإثنين أمام حدث جمع بينه وبين قادة الأعمال بمدينة ناجويا:“إننا نشهد إشارات إيجابية أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بالأجور وآلية تحديد الأسعار، لكن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الدورة الإيجابية للتضخم والأجور سوف تستمر بقوة كما نتوقع”.

وأضاف أن الاعتبارات الرئيسية بشأن ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق تضخم مستدام عند معدل 2%، تعتمد على استمرار الأجور في الارتفاع خلال العام المقبل من عدمه، وما إذا كانت الشركات ستبدأ في رفع الأسعار، وسط توقعات استمرار تكاليف العمالة في الزيادة.

وأشار“أويدا” في كلمته إلى أنه من المرجح مواصلة الاقتصاد الياباني تعافيه، لكن التوقعات“غير مؤكدة للغاية”، ويرجع ذلك إلى حد كبير للمخاطر الخارجية، مثل تأثير الزيادات القوية في أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية، وضعف زخم النمو في الصين.

وأردف أن بنك اليابان يركز على تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم، والتي ظلت في النطاق السالب حتى مع ارتفاع عائدات السندات، وذلك نتيجة زيادة توقعات التضخم بشكل معتدل منذ العام الماضي، رغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

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