اليوم.. نهاية حق توزيع جنيهين لسهم“ممفيس للأدوية”

MENAFN - Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 2 جنيه لسهم شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

وقررت البورصة توزيع كوبون ممفيس للأدوية رقم (19) بواقع جنيهين للسهم بدءاً من 9 نوفمبر الجاري.

ارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 96% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 24.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 182.6 مليون جنيه، مقابل 150.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 90.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 74 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 664 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.2 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.

وستتم الزيادة بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة بقيمة 102.75 مليون جنيه و40% نقداً من جماعة حملة الاسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم بقيمة 68.5 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

واعتمدت العمومية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي فور غلق الاكتتاب.

وقررت العمومية عزل المحاسب محمد عصام غراب – مراقب حسابات الشركة وإخلاء مسؤوليته وتعيين مكتب خالد الغنام وعيسي الرفاعي وشركائهم مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه بواقع 60 ألف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري (2023-2024).

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحاً متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74 مليون جنيه عام 2021-2022.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن مضاعفة رأسمال الشركة.

ويتضمن تقرير الافصاح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و40% نقدًا من جماعة حملة الاسهم، مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل بيانات قيد شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وزيادة رأس المال المرخص به.

وأوضحت البورصة، أنه تقرر قيد بتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، و بمراعاة احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بدلا من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

كما قررت البورصة قيد زيادة رأس المال المرخص به لممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ، من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وكانت تقدمت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 100 مليون إلى 300 مليون جنيه.

كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المظلة القانونية.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و دراستها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت تضاعفت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 1.88 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023، لتصل 27.55 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 302.6 مليون جنيه، مقابل 257.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.