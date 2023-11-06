اليوم.. نهاية حق توزيع جنيهين لسهم“ممفيس للأدوية”

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين، الحق في التوزيع النقدي بقيمة 2 جنيه لسهم شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.
وقررت البورصة توزيع كوبون ممفيس للأدوية رقم (19) بواقع جنيهين للسهم بدءاً من 9 نوفمبر الجاري.
ارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بنسبة 96% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 24.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 12.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 182.6 مليون جنيه، مقابل 150.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 22% خلال العام المالي الماضي، لتصل 90.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 74 مليون جنيه في العام المالي السابق.
وزادت مبيعات الشركة لتصل 664 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 551.2 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه.
وستتم الزيادة بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة بقيمة 102.75 مليون جنيه و40% نقداً من جماعة حملة الاسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم بقيمة 68.5 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
واعتمدت العمومية تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي فور غلق الاكتتاب.
وقررت العمومية عزل المحاسب محمد عصام غراب – مراقب حسابات الشركة وإخلاء مسؤوليته وتعيين مكتب خالد الغنام وعيسي الرفاعي وشركائهم مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه بواقع 60 ألف جنيه سنوياً بخلاف ضريبة القيمة المضافة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي الجاري (2023-2024).
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضرائب 104.2 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 50.07 مليون جنيه أرباحاً متوقعة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023، وصافي ربح فعلي بلغ 74 مليون جنيه عام 2021-2022.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، بشأن مضاعفة رأسمال الشركة.
ويتضمن تقرير الافصاح مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه بواقع 60% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و40% نقدًا من جماعة حملة الاسهم، مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل بيانات قيد شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وزيادة رأس المال المرخص به.
وأوضحت البورصة، أنه تقرر قيد بتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، و بمراعاة احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بدلا من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
كما قررت البورصة قيد زيادة رأس المال المرخص به لممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية ، من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.
وكانت تقدمت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة راس المال المرخص به من 100 مليون إلى 300 مليون جنيه.
كما تقدمت الشركة بمستندات قيد تعديل المظلة القانونية.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و دراستها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت تضاعفت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 1.88 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022- 2023، لتصل 27.55 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 302.6 مليون جنيه، مقابل 257.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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