ارتفاع الأسهم الكورية محققة أفضل أداء يومي لها في قرابة 4 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إثر قرار السلطات التنظيمية في البلاد بشأن تعليق عمليات البيع على المكشوف حتى منتصف العام القادم.
وصعد مؤشر“كوسبي” بنسبة 5.66% إلى 2502 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر“كوسداك” بنسبة 7.34% إلى 839 نقطة، وهو أفضل أداء لكلا المؤشرين منذ أواخر مارس من عام 2020.
وقررت لجنة الخدمات المالية يوم أمس، إعادة تطبيق حظر جميع عمليات البيع على المكشوف في السوق المحلي للأوراق المالية بداية من الإثنين، بهدف المساعدة في ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لكل من المستثمرين الأفراد، والأجانب، والمؤسسات.
وقال“كيم جو هيون” رئيس لجنة الخدمات المالية في بيان صحفي الأحد، إن السلطات في بلاده تسعى لإيجاد حل جذري لمسألة عدم التكافؤ بين المنظمات والأفراد.
ويشمل قرار حظر عمليات البيع على المكشوف جميع الأسهم المدرجة في مؤشرات“كوسبي” و”كوسداك” و”كونيكس”، وذلك بعد أن تم رفع هذه القيود في مايو من عام 2021 عن المعاملات التي تتضمن أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير، والمُدرج غالبيتها في مؤشر“كوسبي”.
وتراجعت العملة الامريكية مقابل نظيرتها الكورية الجنوبية بنسبة 1.03% إلى 1296.19 وون.
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