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ارتفاع الأسهم الكورية محققة أفضل أداء يومي لها في قرابة 4 سنوات

11/6/2023 4:14:10 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إثر قرار السلطات التنظيمية في البلاد بشأن تعليق عمليات البيع على المكشوف حتى منتصف العام القادم.

وصعد مؤشر“كوسبي” بنسبة 5.66% إلى 2502 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر“كوسداك” بنسبة 7.34% إلى 839 نقطة، وهو أفضل أداء لكلا المؤشرين منذ أواخر مارس من عام 2020.

وقررت لجنة الخدمات المالية يوم أمس، إعادة تطبيق حظر جميع عمليات البيع على المكشوف في السوق المحلي للأوراق المالية بداية من الإثنين، بهدف المساعدة في ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة لكل من المستثمرين الأفراد، والأجانب، والمؤسسات.

وقال“كيم جو هيون” رئيس لجنة الخدمات المالية في بيان صحفي الأحد، إن السلطات في بلاده تسعى لإيجاد حل جذري لمسألة عدم التكافؤ بين المنظمات والأفراد.

ويشمل قرار حظر عمليات البيع على المكشوف جميع الأسهم المدرجة في مؤشرات“كوسبي” و”كوسداك” و”كونيكس”، وذلك بعد أن تم رفع هذه القيود في مايو من عام 2021 عن المعاملات التي تتضمن أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير، والمُدرج غالبيتها في مؤشر“كوسبي”.

وتراجعت العملة الامريكية مقابل نظيرتها الكورية الجنوبية بنسبة 1.03% إلى 1296.19 وون.


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