عمومية مصر للفنادق تُقر توزيع سهم مجاني على مساهميها

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

ةيبلغ عدد الأسهم بعد التوزيع 79.2 مليون سهم، بينما سيصبح رأس المال المصدر والمدفوع نحو 396 مليون جنيه، ويصبح رأس المال المرخص به 400 مليون جنيه.

كما قررت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 49.86% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 190 مليون جنيه، مقارنة بربح 126.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 300.4 مليون جنيه، مقابل 159.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة مصر للفنادق، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 198 مليون جنيه إلى 396 مليون جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية، أن تقرير الافصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه.

وأضافت أن الزيادة قدرها 198 مليون جنيه تمول من الاحتياطي النظامي بالقوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2023.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، توزيع كوبون نقدي 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم، بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023.

وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للفنادق أرباحاً بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

واقترحت شركة مصر للفنادق، إجراء توزيعات أرباح بقيمة 8 جنيهات للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.

وكشفت شركة مصر للفنادق، أن كافة المشروعات الاستثمارية المستقبلية الوارد المساهمة فيها تحت الدراسة بلجنة الاستثمار بالشركة،.

وأكدت الشركة أنه لم يتخذ أي قرار في شأنها حتى تاريخه.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر بعنوان“مصر للفنادق تدرس إنشاء مشروع سياحي ضمن خطتها التوسعية”.

وكانت نفت شركة“مصر للفنادق” صحة خبر منشور بعنوان“شركات محلية تدرس الاستحواذ على مصر للفنادق”.

وقالت إن الشركة ليست لها علاقة بهذا الخبر من قريب أو بعيد، وليس لدى الشركة أي معلومات عن هذه الأخبار، ولم تتلقَ أي عروض في هذا الشأن.

ارتفعت أرباح شركة مصر للفنادق، بنسبة 134% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 819.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 975.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات 525.8 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

نفت شركة مصر للفنادق، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة بشأن ارتفاع سعر سهم مصر للفنادق خلال الفترة 19- 26 يوليو الجاري بنسبة 23.35%، مع زيادة ملحوظة في أحجام التداولات خلال جلسة أمس الأربعاء.

وكانت كشفت شركة“مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 403.2 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.

وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.