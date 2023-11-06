أرباح أسواق العثيم السعودية دون التوقعات وتتراجع 92%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أرباح شركة“أسواق عبدالله العثيم” السعودية 91.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 62.4 مليون ريال (16.6 مليون دولار)، لتأتي أقل من متوسط التوقعات البالغ 66.3 مليون ريال.
أرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” سبب تراجع الأرباح، إلى أن الفترة المماثلة من العام الماضي شملت أرباحاً غير مكررة قيمتها 701.2 مليون ريال (187 مليون دولار) من بيع استثمارات في شركة زميلة. وعند استثناء هذه الأرباح غير المكررة، تكون أرباح الشركة قد ارتفعت 12% في الربع الثالث بفضل زيادة المبيعات بنسبة 4.21%.
مع هذه النتائج الفصلية، تكون أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد انخفضت بنسبة 65% إلى 321.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 0.36 ريال للسهم.
اقتصاد الشرق
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