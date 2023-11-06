Monday, 06 November 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرباح أسواق العثيم السعودية دون التوقعات وتتراجع 92%

11/6/2023 4:14:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“أسواق عبدالله العثيم” السعودية 91.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 62.4 مليون ريال (16.6 مليون دولار)، لتأتي أقل من متوسط التوقعات البالغ 66.3 مليون ريال.

أرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” سبب تراجع الأرباح، إلى أن الفترة المماثلة من العام الماضي شملت أرباحاً غير مكررة قيمتها 701.2 مليون ريال (187 مليون دولار) من بيع استثمارات في شركة زميلة. وعند استثناء هذه الأرباح غير المكررة، تكون أرباح الشركة قد ارتفعت 12% في الربع الثالث بفضل زيادة المبيعات بنسبة 4.21%.

مع هذه النتائج الفصلية، تكون أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد انخفضت بنسبة 65% إلى 321.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 0.36 ريال للسهم.

اقتصاد الشرق

MENAFN06112023000202011048ID1107377448

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث