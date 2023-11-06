أرباح أسواق العثيم السعودية دون التوقعات وتتراجع 92%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“أسواق عبدالله العثيم” السعودية 91.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 62.4 مليون ريال (16.6 مليون دولار)، لتأتي أقل من متوسط التوقعات البالغ 66.3 مليون ريال.

أرجعت الشركة في إفصاح على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” سبب تراجع الأرباح، إلى أن الفترة المماثلة من العام الماضي شملت أرباحاً غير مكررة قيمتها 701.2 مليون ريال (187 مليون دولار) من بيع استثمارات في شركة زميلة. وعند استثناء هذه الأرباح غير المكررة، تكون أرباح الشركة قد ارتفعت 12% في الربع الثالث بفضل زيادة المبيعات بنسبة 4.21%.

مع هذه النتائج الفصلية، تكون أرباح الشركة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد انخفضت بنسبة 65% إلى 321.8 مليون ريال، وهو ما يعادل 0.36 ريال للسهم.

اقتصاد الشرق