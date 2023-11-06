20 نوفمبر.. نهاية حق توزيع 6.5 جنيه لسهم مصر للألومنيوم

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 6.5 جنيه لسهم شركة مصر للألومنيوم، بإغلاق جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري.

وتقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (21) بواقع 6.5 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 23 نوفمبر الجاري.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 6.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2022- 2023.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي بصافي ربح قدره 3.69 مليار جنيه.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين قدره جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

ارتفعت أرباح شركة مصر للألومنيوم بنسبة 47.5% خلال العام المالي الماضي 2022-2023، لتصل 3.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير – محلي) وأسعار الخامت الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم 1.3 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل 3.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.

وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.

كما اعتمدت العمومية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 1.05 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وكانت اعتمدت شركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024)، بمستهدف ربح 3.12 مليار جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وتضمنت الموازنة التقديرية استهداف الشركة استثمار 1.05 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.

وكانت تعاقدت شركة مصر للألومنيوم، على شراء ماكينة إيطالية لتصنيع السلك بطاقة إنتاجية 500 طن شهريًا بقيمة 12 مليون يورو.

وأوضحت الشركة أنه يتم سداد تلك القيمة في نطاق التسهيلات الائتمانية بين مصر للألومنيوم وبنك قناة السويس.

وأضافت أنه تم سداد 35% دفعة مقدمة بسعر يورو 33.03 جنيه، واقي القيمة 65% من خلال اعتماد مستندي بفائدة 1.5%.

وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تقوم بدراسة كل الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم، والذى يتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج القائمة والذى يؤدى بدوره إلى زيادة كفاءة الإنتاج ورفع جودة المنتجات.

أضاف إفصاح الشركة للبورصة المصرية، أنها تسعى لرفع كفاءة لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة عبر إضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا بجانب إنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.