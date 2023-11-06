20 نوفمبر.. نهاية حق توزيع 6.5 جنيه لسهم مصر للألومنيوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 6.5 جنيه لسهم شركة مصر للألومنيوم، بإغلاق جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري.
وتقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (21) بواقع 6.5 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 23 نوفمبر الجاري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 6.5 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي 2022- 2023.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي بصافي ربح قدره 3.69 مليار جنيه.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين قدره جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
ارتفعت أرباح شركة مصر للألومنيوم بنسبة 47.5% خلال العام المالي الماضي 2022-2023، لتصل 3.69 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير – محلي) وأسعار الخامت الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.
وتضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم 1.3 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، لتصل 3.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.68 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.76 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر إلى التغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلي والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.
كما اعتمدت العمومية مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل والبالغ قيمتها 1.05 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.
وكانت اعتمدت شركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024)، بمستهدف ربح 3.12 مليار جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتضمنت الموازنة التقديرية استهداف الشركة استثمار 1.05 مليار جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.
وكانت تعاقدت شركة مصر للألومنيوم، على شراء ماكينة إيطالية لتصنيع السلك بطاقة إنتاجية 500 طن شهريًا بقيمة 12 مليون يورو.
وأوضحت الشركة أنه يتم سداد تلك القيمة في نطاق التسهيلات الائتمانية بين مصر للألومنيوم وبنك قناة السويس.
وأضافت أنه تم سداد 35% دفعة مقدمة بسعر يورو 33.03 جنيه، واقي القيمة 65% من خلال اعتماد مستندي بفائدة 1.5%.
وكانت قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تقوم بدراسة كل الخيارات المتاحة من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم، والذى يتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج القائمة والذى يؤدى بدوره إلى زيادة كفاءة الإنتاج ورفع جودة المنتجات.
أضاف إفصاح الشركة للبورصة المصرية، أنها تسعى لرفع كفاءة لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة عبر إضافة خط إنتاج جديد بسعة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا بجانب إنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم.
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